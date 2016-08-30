+ добавить комментарий

Вошли в систему

Полторы тысячи перевозчиков из Иркутской области являются пользователями «Платона»

Автор: ИА «Сибирские новости»

В Иркутской области обязательную регистрацию в государственной системе «Платон» прошли более 1,5 тыс. перевозчиков, в общем парке которых свыше 7 тыс. большегрузов. При этом 86% 12-тонников региона оборудованы бортовыми устройствами, остальные пользователи системы «Платон» выбрали маршрутные карты в качестве способа внесения платы.

Первые собранные с помощью системы «Платон» средства правительство РФ выделило на неотложный ремонт наиболее проблемных дорожных объектов в регионах и городах, где отмечается критическое состояние дорожной сети из-за постоянного недофинансирования, а также на ремонт и строительство мостов и уникальных дорожных сооружений. В перспективе средства Дорожного фонда, который еже­дневно пополняется с помощью си­стемы «Платон», пойдут на софинансирование строительства крупных инфраструктурных объектов в регионах страны.

По словам руководителя центра информационной поддержки пользователей системы «Платон» в Иркутске Ольги Шевелевой, регистрация позволяет перевозчикам соблюдать закон, вносить плату удобными для себя способами, а также получать бесплатные и уникальные для подобных европейских систем сервисы. Например, логистический и финансовый отчёты в личном кабинете на сайте системы, которые позволяют не только контролировать списание средств, но и прорабатывать логистику, получая данные с точностью до секунды и координат выезда на федеральные дороги. Зарегистрированные владельцы большегрузов могут в личном кабинете на сайте системы или в мобильном приложении без комиссий пополнять лицевой счёт, оформлять маршрутные карты и создавать их шаблоны для удобства в будущем, а также быстро регистрировать новые транспортные средства и оставлять заявки на получение бортовых устройств.

Бесплатно получить бортовые устройства грузоперевозчики Иркутской области могут в 138 Центрах обслуживания пользователей по всей стране, один из которых работает в Иркутске по адресу: ул. Александра Невского, 15.

Владельцы тяжёлых грузовиков, которые не вносят плату при вы­езде на федеральные дороги, получают штрафы от ГИБДД. Система контроля полностью развёрнута по плану и работает в автоматическом режиме. На федеральных дорогах России курсируют 100 машин мобильного контроля, из них по трассам Сибирского федерального округа – 13 автомобилей, 1 машина – в Иркутской области. Также установлены 20 рамок стационарного кон­троля в Московской и Калужской областях. Всего к концу будущего года будет оборудована 481 такая конструкция, из них 67 рамок в СФО и девять – в Иркутской области. Все данные о нарушителях и фактах неоплаты в автоматическом режиме система собирает и обрабатывает со всех средств фиксации правонарушений. Решение о привлечении нарушителя к ответственности осуществляется ГИБДД.

На сегодня в государственной системе «Платон» зарегистрировано 73% от грузовиков, работающих на федеральных дорогах страны, и более 95% крупных российских перевозчиков с автопарком свыше 50 автомобилей: более 257 тыс. перевозчиков зарегистрировали свыше 741 тыс. 12-тонников. Пользователи си­стемы оформили более 9 млн марш­рутных карт, перевозчикам выданы 544 тыс. бортовых устройств. По данным на 16 августа, в Дорожный фонд с помощью системы «Платон» по всей России собрано свыше 12,4 млрд руб.

Государственная система взимания платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, введена на территории Российской Федерации с 15 ноября 2015 года на основании Федерального закона от 06.04.2011 г. № 68-ФЗ и Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ. Функции оператора си­стемы взимания платы осуществляет ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы».

Регистрацию в системе грузоперевозчики могут пройти на сайте platon.ru или в 138 Центрах обслуживания пользователей, которые располагаются в каждом регионе страны и вблизи пограничных переходов. С 15 ноября 2015 года размер платы в счёт возмещения вреда составляет 1,5293 рубля за один километр пути. Правительство РФ изначально снизило тариф на 59% от установленного ранее размера платы в 3,73 рубля, а в марте 2016 года продлило действие льготного размера платы до специального решения.