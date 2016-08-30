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Конкурент: 30 августа 2016

Общество

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Цифры

171,8 миллиона рублей

составила в Иркутской области сумма просроченной задолженности по заработной плате (по наблюдаемому кругу предприятий), сообщает Иркутскстат данные на 1 августа 2016 года. 

По сравнению с предыдущим месяцем сумма просроченной задолженности уменьшилась на 4,8%.

На 1 августа 2016 года задолженность по заработной плате имели 3807 человек. Просроченная задолженность по заработной плате в расчёте на одного работника, перед которым имелась задолженность, в среднем составила 45 138 рублей.

36 591 рубль

составила средняя заработная плата по Иркутской области в июне 2016 года.

По сравнению с предыдущим месяцем она уменьшилась на 2,3%, с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 8,8%.

В целом по России средняя заработная плата в мае 2016 года составила 37 270 рублей. Оплата труда в Иркутской области была на 193 рубля выше российского уровня, передаёт Иркутскстат.  

31,99 миллиарда кВт-ч

электроэнергии произвели электростанции «ЕвроСибЭнерго» в первом полугодии, что практически соответствует показателю аналогичного периода 2015 года, сообщает пресс-служба компании. 

Гидроэлектростанции компании – Красноярская, Иркутская, Братская и Усть-Илимская – увеличили выработку на 1% до 24,99 млрд кВт-ч. Абаканская солнечная станция, введённая в эксплуатацию в декабре 2015 года, произвела за первое полугодие 3,3 млн кВт-ч, фактически обеспечив в дневное время экологически чистой энергией целый район Абакана.

Производство электроэнергии на угольных и газовых электростанциях «Евросибэнерго» сократилось на 3% по отношению к показателю аналогичного периода 2015 года и составило 6,99 млрд кВт-ч.

Производство тепловой энергии станциями «Евросибэнерго» составило 13,77 млн Гкал (рост на 3%), что объясняется более низкой температурой воздуха в зимние и весенние месяцы 2016 года по сравнению с прошлым годом.

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