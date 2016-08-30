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Восточно-Сибирская правда
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171,8 миллиона рублей
составила в Иркутской области сумма просроченной задолженности по заработной плате (по наблюдаемому кругу предприятий), сообщает Иркутскстат данные на 1 августа 2016 года.
По сравнению с предыдущим месяцем сумма просроченной задолженности уменьшилась на 4,8%.
На 1 августа 2016 года задолженность по заработной плате имели 3807 человек. Просроченная задолженность по заработной плате в расчёте на одного работника, перед которым имелась задолженность, в среднем составила 45 138 рублей.
36 591 рубль
составила средняя заработная плата по Иркутской области в июне 2016 года.
По сравнению с предыдущим месяцем она уменьшилась на 2,3%, с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 8,8%.
В целом по России средняя заработная плата в мае 2016 года составила 37 270 рублей. Оплата труда в Иркутской области была на 193 рубля выше российского уровня, передаёт Иркутскстат.
31,99 миллиарда кВт-ч
электроэнергии произвели электростанции «ЕвроСибЭнерго» в первом полугодии, что практически соответствует показателю аналогичного периода 2015 года, сообщает пресс-служба компании.
Гидроэлектростанции компании – Красноярская, Иркутская, Братская и Усть-Илимская – увеличили выработку на 1% до 24,99 млрд кВт-ч. Абаканская солнечная станция, введённая в эксплуатацию в декабре 2015 года, произвела за первое полугодие 3,3 млн кВт-ч, фактически обеспечив в дневное время экологически чистой энергией целый район Абакана.
Производство электроэнергии на угольных и газовых электростанциях «Евросибэнерго» сократилось на 3% по отношению к показателю аналогичного периода 2015 года и составило 6,99 млрд кВт-ч.
Производство тепловой энергии станциями «Евросибэнерго» составило 13,77 млн Гкал (рост на 3%), что объясняется более низкой температурой воздуха в зимние и весенние месяцы 2016 года по сравнению с прошлым годом.
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