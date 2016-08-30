Поторопили с заявкой

Иркутскую область с рабочим визитом посетили сотрудники некоммерческой организации «Фонд развития моногородов». По информации министерства экономического развития региона, представители Фонда провели совещания с участием правительства Иркутской области, администраций моногородов, инвесторов, планирующих реализацию новых инвестиционных проектов. Были рассмотрены вопросы подготовки заявок на софинансирование расходов Иркутской области и моногородов Усолье-Сибирское и Байкальск на строительство объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестпроектов.

Заявка на строительство инфраструктуры в Усолье-Сибирском должна быть представлена в Фонд в четвёртом квартале текущего года. После этого между Иркутской областью и Фондом будет заключено соглашение о софинансировании. Средства будут перечислены после завершения строительства.

В августе на заседании комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности ТОСЭР одобрена заявка компании ООО «СмартСинтез».