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Восточно-Сибирская правда
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16,1 тысяч человек
имели статус безработного в Иркутской области к концу июня 2016 года.
В государственных учреждениях службы занятости населения Иркутской области, по данным Иркутскстата, состояло на учёте 22,2 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан.
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