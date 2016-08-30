16,1 тысяч человекимели статус безработного в Иркутской области к концу июня 2016 года. В государственных учреждениях службы занятости населения Иркутской области, по данным Иркутскстата, состояло на учёте 22,2 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан...

171,8 миллиона рублейсоставила в Иркутской области сумма просроченной задолженности по заработной плате (по наблюдаемому кругу предприятий), сообщает Иркутскстат данные на 1 августа 2016 года. По сравнению с предыдущим месяцем сумма просроченной задолженности уменьшилась на 4...

929,99 тысячи человекзапланировано привить от гриппа в предстоящем эпидсезоне 2016-2017 годов в рамках национального календаря профилактических прививок за счёт средств федерального бюджета в Иркутской области, в том числе 381,49 тыс. детей.В настоящее время в Иркутскую область поступила первая партия отечественной...