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Иркутский репортер: 30 августа 2016

Общество

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Литва отметит день рождения Иркутска

Фотовыставка, посвящённая 355-летию Иркутска, пройдёт на выставочных площадках Вильнюса. Такая договорённость была достигнута на встрече иркутских городских властей с делегацией Литовской Республики.

Представительная делегация из Литовской Республики прибыла накануне в Иркутск для обсуждения развития партнёрских отношений между городами Иркутск и Вильнюс и расширения культурных связей с городами Литовской Республики. Возглавил делегацию член Сейма Литовской Республики Донатас Янакаускас, в её составе прибыли представители министерства труда, министерства внутренних дел, конфедерации промышленников республики, мэрии города Вильнюса и общественных организаций республики.

В ходе встречи заместители мэра – председатель комитета экономики Руслан Ким и председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман также обсудили с литовской делегацией возможность участия представителей Литовской Республики в международных фестивалях, проходящих на территории города, таких как «Звёзды на Байкале», джазовый фестиваль, театральный фестиваль имени Александра Вампилова, кинофестиваль «Человек и природа».

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