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Иркутский репортер: 30 августа 2016

Общество

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Гендиректор исправился

Руководство акционерного общества «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии» погасило долги перед сотрудниками после вмешательства прокуратуры. 

Прокуратура Куйбышевского района Иркутска установила, что 338 работникам акционерного общества «Иркутскгипродорнии» не выплачена заработная плата за апрель-май 2016 года на общую сумму более 33 млн рублей.

В связи этим прокурор Куйбышевского района внёс в адрес генерального директора АО «Иркутсгипродорнии» Владимира Ступакова представление об устранении выявленных нарушений, в котором потребовал выплатить работникам образовавшуюся задолженность по зарплате.

По требованию прокуратуры руководитель также привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) и оштрафован на 5 тыс. рублей.

Кроме того, генеральному директору акционерного общества прокуратурой района объявлено предостережение о недопущении нарушений трудового законодательства.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками предприятия полностью погашена, сообщает пресс-служба ведомства.

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