Цифры

55,49 тысяч рублей

составила стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Иркутска.

За август средняя цена квадратного метра снизилась, по данным REALTY.IRK.RU, на 0,2%.

Более всего квартиры подешевели в Куйбышевском районе города – на 1,34%, или 710 рублей за квадратный метр. Отрицательная динамика зафиксирована также в Октябрьском (-0,48%), Свердловском (-0,45%) и Ленинском (-0,32%) районах.

Подорожала «вторичка» только в Кировском районе – в среднем на 1,79% с 68,81 до 70,04 тыс. рублей за квадратный метр.

Строящееся жильё в Иркутске, напротив, продолжает расти в цене. По данным REALTY.IRK.RU, за август новостройки подорожали в среднем на 0,39%, или 210 рублей за квадратный метр.

Наибольший рост цен был зафиксирован в Ленинском районе: там стоимость квадратного метра выросла за месяц на 1,67%, или 660 рублей за квадратный метр. Значительно подорожали новостройки в Куйбышевском (+1,21%) и Свердловском (+0,93%) районах города.

Единственным районом, продемонстрировавшим отрицательную динамику, стал Октябрьский: там новостройки незначительно подешевели (на 0,16%, или 90 рублей за «квадрат»).