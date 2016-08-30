Цифры

929,99 тысячи человек

запланировано привить от гриппа в предстоящем эпидсезоне 2016-2017 годов в рамках национального календаря профилактических прививок за счёт средств федерального бюджета в Иркутской области, в том числе 381,49 тыс. детей.

В настоящее время в Иркутскую область поступила первая партия отечественной вакцины – 270,9 тыс. доз (Совигрипп – 170 тыс., Гриппол плюс – 100,9 тыс.). Министерство здравоохранения Иркутской области подготовило распорядительные документы по распределению вакцины по областным медицинским учреждениям, проводящим иммунизацию населения. Поступление остальной партии вакцины против гриппа ожидается в конце августа – начале сентября.

По информации регионального Управления Роспотребнадзора, в предыдущую прививочную кампанию осенью против гриппа были привиты 715,267 тыс. жителей области. Это 30% от общей численности населения. Из них в рамках национального календаря профилактических прививок привиты 675 тыс. человек, из других источников – 40,267 тыс., передаёт ИА «Сибирские новости».

9 ресурсных площадок,

направленных на развитие муниципальной системы образования, появятся в образовательных учреждениях Иркутска в новом учебном году.

Такие поручения руководителям школ и детских садов дал мэр областного центра Дмитрий Бердников на традиционной августовской встрече работников муниципальной системы образования, которая прошла 29 августа.

В центре образования № 47 откроется ресурсный центр межструктурного диалога «Содружество», в детском саду № 18 – ресурсный центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями, в детском саду № 100 «Берегиня» – ресурсный центр «Лекотека», школе № 64 – ресурсный центр билингвального образования, в детском саду № 28 – ресурсный центр «Нанотехнологии – дошкольникам», в лицее ИГУ – ресурсный центр «Инженерно-техническое конструирование и робототехника», в школе № 80 – ресурсный центр «Робототехника», в лицее № 3 – ресурсный центр по подготовке к международному экзамену «Немецкий языковой диплом», в лицее № 2 – ресурсный центр «Лаборатория развития научно-инженерного творчества».

– В прошлом году в Иркутске открыли 11 детских садов, в этом – ещё три дошкольных учреждения, – цитирует градоначальника пресс-служба администрации города. – Мы приступили к долгожданному строительству школ. Сегодня возводятся новые блоки школ №№ 64 и 66. В микрорайоне Ново-Ленино ударными темпами ведётся строительство самой большой инновационной школы на 1275 мест в одну смену. Начато проектирование новых зданий школы № 19, а также школы и детского сада в микрорайоне Лесной.