Этот день в истории

1886 год

2 сентября генерал-губернатор Игнатьев с семьёй выехал в Петербург. Гражданами собрано до 6 тыс. р. для образования стипендий его имени при благотворительном обществе.

1888 год

1 сентября (с 11 июля) через Иркутск прошло на Амур 432 семьи, состоящих из 2661 человека. Недавно открыл свою деятельность временный комитет для помощи переселенцам.

1889 год

3 сентября из городской скотобойни вырвался из-под обуха огромный монгольский бык, пробежал бондарные ряды и направился к соседним улицам. Пойман был около Большой.

1891 год

1 сентября городская управа приступила к сооружению довольно глубокой и длинной канавы на устье Ушаковки, т.е. от Знаменской дамбы по направлению к Ангаре. Работает ежегодно 50 человек арестантов. Канава сооружается в тех видах, чтобы посредством её течение Ушаковки в этом месте сосредоточить в одно русло.

1892 год

3 сентября на сцене общественного собрания состоялся первый спектакль организовавшегося в Иркутске на предстоящий зимний сезон Товарищества драматических артистов при участии г.г. любителей. Поставлена была «Блестящая партия», драма в 4-х действиях, сочинение Дьяченко. Товарищество предполагает давать спектакли два раза в неделю. Распорядитель Н.И. Вольский. Артисты: г-жи Немирова, Ростовская и Никольская, г-да Вольский, Соколов, Андреев, Торопов, Волконский, Ардов.

1893 год

1 сентября. Открыто горное училище для подготовления техников для горного дела вообще и для золотопромышленности в частности. Курс обучения четырёхгодичный. В училище принимаются лица не моложе 15 и не старше 20 лет с знаниями двухклассных городских и сельских училищ. Плата 20 р. в год. Нынче открывается только первый класс, принято тридцать человек. Горный департамент на содержание училища ассигновал 21 000 р. ежегодно.

1895 год

2 сентября открыто телефонное сообщение между Иркутском и Тельмой. Проведение его обошлось г. Белоголовому свыше 4000 р. Постановка мачт чрез Ангару стоила до 1000 р.

1901 год

1 сентября Иркутское юнкерское училище преобразовывается в пехотное юнкерское училище со штатным составом в 100 юнкеров. Казачий отдел названного училища переводится в Оренбургское казачье юнкерское училище с тем, чтобы с указанного срока юнкера Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих войск направлялись впредь в последнее училище.

1904 год

3 сентября открыта С.-Петербургская контора похоронных процессий (Аполлос Иванович Шастин).

1906 год

С 1 сентября оз. Байкал поднялось на два аршина выше нормального уровня. Уровень Ангары на сажень выше обыкновенного. Остров Любви частично залит, приходится его переезжать вброд.

1909 год

1 сентября Е.Л. фон Мооль открыты классы живописи и рисования для взрослых и детей.

1910 год

3 сентября. Утверждён устав Иркутского общества содействия физическому развитию.

3 сентября в цирке Стрепетова у Знаменского моста открытие международного чемпионата французской борьбы.