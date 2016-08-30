+ добавить комментарий

Увидел врага в собутыльнике

В пьяной компании банальная ссора быстро переросла в драку со смертельным исходом

Автор: Татьяна СУДАКОВА

Летом прошлого года этот трагический случай в посёлке Мегет обсуждали многие жители. Резюме было одно: «Вот что делает водка». И в самом деле, на трезвую голову мужики вряд ли бы так сцепились, ведь для вражды, да ещё с применением ножа, не было никакой почвы. Выпивали трое: Сергей Прохоров (здесь и далее фамилии изменены) и супружеская пара Галина и Анатолий Кусковы. Повод был, как говорится, притянут за уши: покупка сотового телефона. Но для людей пьющих значимость события не имеет значения, было бы что выпить и на что.

Главный фигурант этого уголовного дела, которое рассматривал Ангарский городской суд, своих карманных денег не имел и находился полностью на иждивении отца. Вот и в тот злополучный день 39-летний Сергей Прохоров попросил у своего кормильца очередной транш на сигареты и выпивку. Отец, известный в посёлке предприниматель, по-видимому, устал бороться с непутёвым сыном и потихоньку отстёгивал ему денег из собственного кармана.

Как свидетельствуют материалы уголовного дела, в тот вечер мужчины, уже изрядно принявшие на грудь, внезапно перешли на повышенные тона. А потом Кускову показалось, что Прохоров не так смотрит на его жену. Известно, что спирт­ные пары разжигают приступ ревности. Дальнейшие отношения два разъярённых собутыльника выясняли в помещении бывшей котельной геодезической экспедиции. В какое-то мгновение в руке одного из них появился нож. Несколько хаотичных взмахов – и окровавленный Анатолий Кусков падает на пол. Удар ножа пришёлся ему в шею, повредив сонную артерию. При таком ранении кровь буквально хлещет из раны. Как же отреагировал на эту страшную картину Прохоров? Он спокойно вышел из помещения и спросил жену раненого, где тут можно руки помыть. «Скорую помощь» и полицию вызывали уже другие. Пострадавшего не смогли довезти до больницы, он скончался в машине.

Расследование этого дела оказалось непростым. Первоначально признавшись в преступлении, Прохоров потом стал активно защищаться и утверждать, что поздно вечером во время убийства он находился дома. Об этом же свидетельствовал и его отец. Более того, Прохоров утверждал, что полицейские вынудили его признаться, применив пытки. Всё это он подробно расписывал: как ему угрожали электротоком, надевали на голову пакет, дважды он терял сознание и получил множественные телесные повреждения. После этого допроса с пристрастием его якобы ещё избили сокамерники в изоляторе временного содержания, требуя, чтобы он сотрудничал со следствием. Разумеется, эти показания были тщательно проверены. Как оказалось, никто обвиняемого не пытал. К тому же он стал путаться в деталях, причём весьма важных. К примеру, утверждал, что пытавшие его полицейские были в форме. На самом деле, в тот день они были в гражданской одежде.

Направить следствие по ложному пути попыталась и главная свидетельница этой истории Галина Кускова. Женщина заявила, что они с мужем выпивали в компании двух неизвестных мужчин, один из которых и является виновником трагедии. Но потом ей пришлось всё-таки признаться, что третьим в компании был Прохоров. Его отец попросил Галину дать ложные пока­зания. Отказать ему она не могла, так как он являлся её работодателем.

Чтобы восстановить истинную картину произошедшего, в Ангарском городском суде тщательно взвесили приведённые доказательства как обвинения, так и защиты. Пытаясь доказать невиновность Прохорова, защита оперировала показаниями свидетелей, которые утверждали, что этот человек совершенно бесконфликтный, хотя и пьющий. Якобы в тот день, находясь в сильном опьянении, он не мог покинуть дом и отправиться к собутыльникам. И, тем не менее, суд пришёл к убеждению, что «виновность подсудимого в совершении преступления установлена и доказана в полном объёме». Тем более что ещё на стадии предварительного следствия Прохоров сам давал показания о своей причастности к преступлению. На чашу весов обвинения были положены и показания потерпевшей Галины Кусковой, главной свидетельницы по этому делу. А ещё ведь были микроскопические следы крови на кроссовках и футболке подсудимого и другие разоблачающие детали, в том числе психологического плана, которые свидетельствовали о его вине.

Ангарский городской суд приговорил подсудимого к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Не получилось у отца выгородить сына. Что ж, родителям в такой ситуации можно лишь посочувствовать. Очень трудно дать ответ самим себе на извечный вопрос: «Как так получилось, почему сын вырос алкоголиком и иждивенцем?»