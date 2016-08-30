+ добавить комментарий

Крыл последними словами

Ярость водителя вызвал инспектор ДПС, который снимал его на видеокамеру

Автор: Галина ТОЛОКОННИКОВА

Всё происходило мартовской ночью в Ангарске. В три часа улицы были пустынны, и Григорий Яшкин (фамилия изменена) катил себе, как хотел, временами заезжая на тротуар. Пары спиртного только добавляли ему драйва. Петлявший «ВАЗ» заметили сотрудники дорожно-патрульной службы и приказали водителю остановиться. Яшкин подчинился и был приглашён в полицейскую машину для составления административного протокола.

Сидевший на заднем сидении второй инспектор ДПС стал вести видеосъёмку происходящего. А вот это как раз и не понравилось ночному лихачу. Он обрушил на людей в форме ушат грязной ругани. Видя, что мат не действует, перешёл к откровенным конкретным угрозам. И хотя за словесными выпадами никаких действий не последовало, Яшкин полицейских достал. Инспекторы многое видели, но с таким потоком угроз в свой адрес встречались редко. По этому водителю явно «плакала» статья 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Приговор по этому уголовному делу вынес Ангарский городской суд. Но вначале составил своё суждение о подсудимом. Яшкину скоро исполнится 25 лет, он холост, хотя фактически является отцом двух детей. Официально нигде не работает. До этого к судебной и административной ответственности не привлекался, на учёте у психиатра и нарколога не состоит, по месту регистрации характеризуется положительно. Можно сказать, что своё первое уголовное наказание он заработал по собственной глупости. Пока оно условное: 1 год и 5 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Теперь Яшкину нужно трудоустроиться и регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. С судимостью будет уже не так вольготно кататься по ночным тротуарам и угрожать полицейским всеми возможными карами.