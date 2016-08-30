+ добавить комментарий

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Иркутский репортер: 30 августа 2016

Общество

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Памяти драматурга

Фотовыставка под открытым небом памяти Владимира Гуркина открылась в Черемхове

Фотовыставка под открытым небом, посвящённая 65-летию со дня рождения драматурга, сценариста, актёра и режиссёра, почётного гражданина Черемхова Владимира Павловича Гуркина, открылась в Черемхове на площади им. Ленина. На стендах размещены фотографии как из личного архива семьи драматурга, так и сцены из спектаклей театров страны, на сценах которых шли постановки по произведениям В. Гуркина. Также в экспозиции размещены воспоминания друзей, вехи творческого пути и цитаты сценариста.

Кроме того, в Черемховском выставочном зале открылась выставка «О творчестве... о жизни... о любви...», где представлены личные вещи драматурга, фотографии разных периодов его жизни, театральные афиши спектаклей, поставленных по его пьесам. По словам мэра города Вадима Семёнова, в планах создать дом-музей Владимира Гуркина, куда войдут представленные экспонаты.

Владимир Павлович Гуркин (1951–2010) написал 8 пьес: «Прибайкальская кадриль», «Плач в пригоршню», «Весёлая вода печали», «Золотой человек» и др. По-настоящему широкую известность ему принесла пьеса «Любовь и голуби», по которой позже режиссёром Владимиром Меньшовым был снят одноимённый фильм. Пьесы Гуркина ставятся в театрах в России и за рубежом.

Напомним, с 6 по 13 сентября 2016 года в Черемхове пройдёт Второй межрегиональный театральный фестиваль провинциальных театров «Театральная провинция». Кроме того, в рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску» пройдёт встреча с дочерью драматурга Екатериной Гуркиной.

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