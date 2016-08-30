Иркутск увидит Александру Фёдоровну

Автор: ИА «Сибирские новости»

Реставрацию портрета супруги Николая I, Александры Фёдоровны, завершили в Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачёва. На восстановление портрета ушло больше года. В ходе реставрации было проведено местное укрепление красочного слоя, регенерация старой лаковой плёнки и покрытие новым лаком.

В экспозиции картина появится 1 сентября. Напомним, в этот день вечером в Главном здании музея пройдёт экскурсия «Чему учили барышень»: посетителям расскажут о женском образовании при императрице Александре Фёдоровне.

Портрет был написан в Иркутске в 1846 году художником Карлом Рейхелем по заказу Девичьего института Восточной Сибири. До 1920 года портрет находился в здании этого института. Само учреждение, задуманное как маленькая копия Смольного института в Петербурге, было торжественно открыто 1 июля 1845 года – в день рождения Александры Фёдоровны. Шесть лет институт размещался в деревянном здании, а в 1861 году переехал в новое трёхэтажное каменное здание на берегу Ангары, где сегодня расположен физический факультет ИГУ. В большом зале второго этажа и размещался портрет императрицы.