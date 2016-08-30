+ добавить комментарий

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Иркутский репортер: 30 августа 2016

Общество

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«Человек вне времени»

Более 60 мероприятий запланировано провести в Иркутской области в честь 80-летия со дня рождения Вампилова

В проекте празднования 80-летия со дня рождения Александра Вампилова в Иркутской области запланированы 62 мероприятия, которые будут реализованы 40 областными учреждениями культуры. В течение 2017 года будут проходить творческие конкурсы, круглые столы, литературные акции, книжные и музейные выставки, фестивали, показ концертов и спектаклей, кинолектории. Планируется издание и презентация сборника «Я знаю, я старым не буду» о жизни Вампилова.

Также творческие встречи состоятся на малой родине драматурга – в Аларском районе. В Иркутском районе пройдёт ряд мероприятий, посвящённых памяти Александра Вампилова «45 лет назад...», а в муниципальных образованиях региона запланирована акция «Александр Валентинович Вампилов – человек вне времени».

По сообщению правительства Приангарья, в рамках Дней Иркутской области в Москве в сентябре следующего года состоится Большой театральный вечер, посвящённый 80-летию со дня рождения Александра Вампилова. Запланирована выставка с материалами по постановкам вампиловских пьес на театральных сценах Санкт-Петербурга.

Кроме того, для поддержки большого творческого вечера киноактёров «Современные лица вампиловских героев» и XI Международного театрального фестиваля со­временной драматургии им. А. Вампилова была подана заявка на участие в федеральной целевой программе «Культура России».

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