«Показать проблемы, чтобы их решить»

Автор: Наталья Гаврилова

Всероссийский лесной форум «Живой лес» прошёл в Иркутске в понедельник, 29 августа. Об его итогах рассказала заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова.

– Что стало главным итогом форума?

– Это наработанные в мониторинговых группах, которые были созданы в 31 регионе Российской Федерации, инициативы. Они лягут в основу доклада президенту России с предложениями о необходимости корректировки действующего законодательства в отношении борьбы с незаконными рубками, и совершенствования принципов лесопользования.

Итак, что мы предложили? Первое: перечень дополнительных профессиональных требований для участников аукционов на право аренды лесных участков. При соблюдении этих требований в лесу будут работать организации, готовые к глубокой переработке лесных ресурсов, к официальному трудо­устройству своих работников, а также готовые нести ответственность за экономическое развитие отрасли.

Второе: сформулировали дополнительные требования для участников инвестиционных проектов в лес­ной отрасли с целью выполнения планов, которые были ими представлены при получении лесных ресурсов.

Третье: предложено усовершенствовать сопроводительные документы при транспортировке леса, что ограничит возможность перевозки незаконно заготовленной древесины.

Следующее: сформулированы предложения по открытости информации об организациях, работающих в лесной отрасли, об исключении возможности субаренды после предоставления лесных насаждений в аренду основными арендаторами.

Предлагается в безусловном порядке определить количество лес­ных инспекторов, их нагрузку, установить для них социальные гарантии. И реализовать это предложение в ближайшее время.

Мы говорим о необходимости скорейшего проведения лесоустроительных работ в лесных территориях Российской Федерации.

Последнее: закрепить полномочия органов местного самоуправления в области лесных отношений, а именно в сфере лесного контроля. И, что очень важно, изменить механизм выделения лесных насаждений для собственных нужд граждан. Лес должен предоставляться на основании документа, подтверждающего льготу в специализированных государственных учреждениях.

– Чтобы реализовать эти предложения, необходимо внести изменения в действующее законодательство вплоть до Лесного кодекса.

– А мы на то и шли. Мы сформировали предложения, которые необходимо оценить, а затем принять решение о том, стоит ли их применять. Не просто покричали, сказали, что всё плохо, а заявили о готовности работать.

– Насколько проблемы Иркутской области типичны для других лесных регинов России?

– Наша особенность только в том, что у нас самое большее количество незаконных рубок, лесных пожаров – всего негативного, что связано с лесным хозяйством. Это вполне объяснимо: Иркутская область имеет гигантские лесные ресурсы. Именно поэтому мы претендуем на статус базового региона, на котором следует опробировать все наши предложения.

– Каковы перспективы на принятие новых нормативных актов в лесной сфере? Сколько времени потребуется на их разработку и обсуждение?

– Сложно сказать. Здесь самое главное – путь, по которому мы идём. Нам был предложен вариант, и мы им воспользовались – это доклад президенту о наших проблемах, и все предложения найдут в нём отклик. Они как минимум будут озвучены первому лицу государства.

Есть вопросы, которые можно решать быстро, есть – которые долго. Мы уже на форуме посмотрели: у Федерального агентства лесного хозяйства есть большое количество наработок по изменению законодательства. Речь идёт не менее чем о двух проектах федеральных законов, согласующихся с нашими идеями.

– Лесные проблемы давно являются «родимым пятном» Иркутской области. С чего надо начинать, по вашему мнению?

– После того как Иркутск стал площадкой для дискуссии на эту тему, мы надеемся, что по реализации ряда наших предложений Иркутская область станет базовым регионом, несмотря на существующее сопротивление. Я прекрасно понимаю, что в лесной сфере существует очень много интересантов: здесь обращаются огромные денежные средства. Если область станет пилотным регионом хотя бы по ряду предложений, Приангарье привлечёт к себе максимально возможное внимание. И от части своих проблем избавится. Мы рассчитываем, что будут приняты специальные решения в отношении именно Иркутской области, поэтому так активно использовали площадку форума, чтобы показать проблемы нашего региона и решить их.