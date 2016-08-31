Rambler's Top100
rss       
 

Восточно-Сибирская правда: 31 августа 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

«Показать проблемы, чтобы их решить»

Автор: Наталья Гаврилова

Всероссийский лесной форум «Живой лес» прошёл в Иркутске в понедельник, 29 августа. Об его итогах рассказала заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова.

– Что стало главным итогом форума?

– Это наработанные в мониторинговых группах, которые были созданы в 31 регионе Российской Федерации, инициативы. Они лягут в основу доклада президенту России с предложениями о необходимости корректировки действующего законодательства в отношении борьбы с незаконными рубками, и совершенствования принципов лесопользования. 

Итак, что мы предложили? Первое: перечень дополнительных профессиональных требований для участников аукционов на право аренды лесных участков. При соблюдении этих требований в лесу будут работать организации, готовые к глубокой переработке лесных ресурсов, к официальному трудо­устройству своих работников, а также готовые нести ответственность за экономическое развитие отрасли. 

Второе: сформулировали дополнительные требования для участников инвестиционных проектов в лес­ной отрасли с целью выполнения планов, которые были ими представлены при получении лесных ресурсов. 

Третье: предложено усовершенствовать сопроводительные документы при транспортировке леса, что ограничит возможность перевозки незаконно заготовленной древесины.  

Следующее: сформулированы предложения по открытости информации об организациях, работающих в лесной отрасли, об исключении возможности субаренды после предоставления лесных насаждений в аренду основными арендаторами.

Предлагается в безусловном порядке определить  количество лес­ных инспекторов, их нагрузку, установить для них социальные гарантии. И реализовать это предложение в ближайшее время.

Мы говорим о необходимости скорейшего проведения лесоустроительных работ в лесных территориях Российской Федерации. 

Последнее: закрепить полномочия органов местного самоуправления в области лесных отношений, а именно в сфере лесного контроля. И, что очень важно, изменить механизм выделения лесных насаждений для собственных нужд граждан. Лес должен предоставляться на основании документа, подтверждающего льготу в специализированных государственных учреждениях.

– Чтобы реализовать эти предложения, необходимо внести изменения в действующее законодательство вплоть до Лесного кодекса. 

– А мы на то и шли. Мы сформировали предложения, которые  необходимо оценить, а затем принять решение о том, стоит ли их применять. Не просто покричали, сказали, что всё плохо, а заявили о готовности работать.  

– Насколько проблемы Иркутской области типичны для других лесных регинов России?

– Наша особенность только в том, что у нас самое большее количество незаконных рубок,  лесных пожаров – всего негативного, что связано с лесным хозяйством. Это вполне объяснимо: Иркутская область имеет гигантские лесные ресурсы. Именно поэтому мы претендуем на статус базового региона, на котором следует опробировать все наши предложения.   

– Каковы перспективы на принятие новых нормативных актов в лесной сфере? Сколько времени потребуется на их разработку и обсуждение?

– Сложно сказать. Здесь самое главное – путь, по которому мы идём. Нам был предложен вариант, и мы им воспользовались – это доклад президенту о наших проблемах, и все предложения найдут в нём отклик. Они как минимум будут озвучены первому лицу государства. 

Есть вопросы, которые можно решать быстро, есть – которые долго. Мы уже на форуме посмотрели: у Федерального агентства лесного хозяйства есть большое количество наработок по изменению законодательства. Речь идёт не менее чем о двух проектах федеральных законов, согласующихся с нашими идеями.

– Лесные проблемы давно являются «родимым пятном» Иркутской области. С чего надо начинать, по вашему мнению?

– После того как Иркутск стал площадкой для дискуссии на эту тему, мы надеемся, что по реализации ряда наших предложений Иркутская область станет базовым регионом, несмотря на существующее сопротивление. Я прекрасно понимаю, что в лесной сфере существует очень много интересантов: здесь обращаются огромные денежные средства. Если область станет пилотным регионом хотя бы по ряду предложений, Приангарье привлечёт к себе максимально возможное внимание. И от части своих проблем избавится. Мы рассчитываем, что будут приняты специальные решения в отношении именно Иркутской области, поэтому так активно использовали площадку форума, чтобы показать проблемы нашего региона и решить их. 

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Комментарий

«Показать проблемы, чтобы их решить»

Всероссийский лесной форум «Живой лес» прошёл в Иркутске в понедельник, 29 августа. Об его итогах рассказала заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова. ...

31.08.2016, Восточно-Сибирская правда
Комментарий

Вспомнить всё

Тема создания Иркутской агломерации вновь вернулась в повестку дня региональных властей

Региональные власти обсуждают вопрос создания и развития Иркутской агломерации до 2035 года, сообщила в четверг, 4 февраля, пресс-служба областного правительства. Планируется...

09.02.2016, Конкурент
Комментарий

Считанная прибыль

Отдельные показатели финансового состояния предприятий Приангарья в первом полугодии текущего года имеют позитивный характер. В последние месяцы снижался удельный вес убыточных субъектов хозяйствования, и в конце июня он составил 31,5%. ...

01.09.2015, Конкурент
Комментарий

Лес в ожидании закона

Регион рассчитывает законно распоряжаться оставшейся в лесу нелегально вырубленной древесиной

Изменения в федеральное законодательство, которые должны вступить в силу 1 сентября, помогут защитить лес от «чёрных» лесорубов, считает и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Павел Безматерных...

25.08.2015, Конкурент
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D