+ добавить комментарий

Дома на бумаге

Регион вводит в эксплуатацию дома, непригодные для жизни

Автор: Дарья Овчинникова

Фонд содействия развитию ЖКХ обвинил правительство Иркутской области в формальном подходе к расселению аварийного жилья. По мнению специалистов фонда, регион, поспевая за целевыми показателями, вводит в эксплуатацию дома, непригодные для жизни. А затем решает вопрос об их заселении через суд. Количество судебных процессов с ноября прошлого года увеличилось больше чем в 13 раз.

Иркутская область за последний год существенно снизила скорость расселения аварийных домов Автор фото: Николай БРИЛЬ

Системный сбой

Иркутская область за последний год существенно снизила скорость расселения аварийных домов. Количество адресов, по которым отставание от графиков превышает трёхмесячный срок, увеличилось с 155 (ноябрь 2015 года) до 205 (август 2016). Такие официальные данные в свободном доступе размещает государственная корпорация – Фонд содействия развитию ЖКХ. Корпорация ежегодно предоставляет финансирование регионам для расселения аварийного жилого фонда. В ответ фонд требует жёсткой отчётности за каждый потраченный рубль. Иркутская область в этом году пока не радует Фонд ЖКХ. По словам заместителя генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олега Рурина, Приангарье находится на пятом-шестом месте с конца всероссийского рейтинга реализации программы по переселению из аварийных домов.

«В целом реализация программы по области характеризуется систематическими сбоями. В этом году принималось решение о приостановке финансирования программы по различным нарушениям. Программа 2015 года должна быть завершена до конца текущего года. Но законтрактовано (были отыграны конкурсы на выбор подрядчиков. – Авт.) только 69% домов от общего объёма. Это означает, что ориентировочно треть этапа будет не выполнена», – подчеркнул Рурин.

В конце июля фонд принял беспрецедентное решение: правительство Приангарья обязали каждую неделю на селекторных совещаниях с федеральным центром отчитываться о проделанной работе. Однако первый же селектор закончился конфузом. В день проведения совещания, 18 августа, Иркутская область «не смогла обеспечить участие ответственных лиц со стороны регионального правительства».

Второй шанс Иркутской области предоставили 23 августа. На этот раз ответ перед Олегом Руриным, директором Департамента региональных программ Тамирланом Аджиевым, заместителем директора Департамента мониторинга и контроля Эльмаром Апаевым, заместителем начальника Управления по связям с общественностью Константином Радовицким, а также исполнительным директором национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Светланой Разворотневой и представителями Центра ОНФ «Народная экспертиза» держал заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

В погоне за красивыми цифрами

В перерыве между двумя селекторами правительство не нашло время, чтобы провести заседание рабочей группы по данному вопросу. Болотов в разговоре с Руриным лишь анонсировал мероприятие (заседание правительство по вопросу расселения аварийных домов состоялось в итоге 25 числа). Заместитель председателя правительства региона неоднократно подчёркивал, что серьёзный разговор с главами проблемных муниципалитетов (Усть-Илимск, Магистральный, Братск) только предстоит.

На селекторе федеральных чиновников на этот раз волновало не только низкое качество домов (подробно об этом «ВСП» писала в номере от 17 августа), но и большое количество судебных разбирательств. По данным сайта «Реформа ЖКХ» (портал Фонда ЖКХ), на сегодняшний день суды ведутся по 272 многоквартирным домам. По словам Руслана Болотова, людей не устраивает местоположение домов, площадь предоставляемых квартир. Свои интересы переселенцы отстаивают в суде, минуя возможность договориться с региональной властью.

«У меня есть опыт работы мэром. Простой пример города, в котором я вырос, жил, – Шелехов. Люди привыкают жить в определённом квартале. И как только дом строится за пределами этой территории, возникают проблемы с переселением, граждане не хотят менять место жительства», – пояснил Руслан Болотов.

В Фонде ЖКХ имеется иная точка зрения. По мнению Москвы, правительство Иркутской области думает лишь о выполнении целевых показателей, красивой отчётности, при этом забывает о реальных людях. Дело в том, что, даже если дом не заселён, по нему ведутся судебные разбирательства, его будущие жильцы не попадают в статистику ожидающих расселения.

«Не исключено, что плохо поставлена работа с собственниками и нанимателями жилья на этапе планирования программы. Если вы (правительство области. – Авт.) «в тёмную» строите жильё, а потом как снег на голову вываливаете метры и предложение, конечно, у людей не хватает времени, чтобы в нормальном режиме провести все согласительные процедуры. И вы вынуждены, по нашим ощущениям, формировать списки судебных дел формально. Судебные иски возникают не потому, что есть реальные споры, а потому, что вы прикрываете формально программу, показываете её завершённой, чтобы достигнуть целевых показателей», – подчеркнул Олег Рурин.

Любопытно, что всего за девять месяцев (с ноября 2015 года) количество домов, по которым ведутся судебные разбирательства, резко выросло с 20 (6,78 тыс. кв. м) до 272 (90,27 тыс. кв. м). Увеличение произошло более чем в 13 раз.

«По статистике, в среднем по России масштаб споров в разы меньше. При том, что живут такие же люди, которые тоже хотят дополнительные метры, не желают переезжать в другие районы. Это говорит о том, что вы не всё сделали, чтобы снизить количество споров. Нужно более чётко анализировать ситуацию по ранее отыгранным судебным спорам. И честно до жителей доводить результаты судебных дел», – добавил Олег Рурин.

Виноваты сами переселенцы

Как выяснилось, люди не просто отказываются переезжать из бараков в не устраивающие их дома. В Магистральном 10 семей из аварийных домов выступают категорически против всех предложений региональных властей. Понять их тоже можно: в Магистральном жители увидели, что такое формальный подход чиновников. Здесь в угоду отчётности был сдан в эксплуатацию многоквартирный дом, в котором промерзают стены, в квартирах фиксируется повышенная влажность, проводка выполнена по временной схеме. Кроме того, прилегающая к домам территория не благоустроена, отсутствуют детские площадки. Уже дважды проводили капремонт, но зимой в жилых помещениях по-прежнему температура заметно ниже нормы. Материалы, из которых построен дом, больше всего напоминают картон – межстенные перегородки «пустые», в некоторых местах они заделаны сайдингом.

«Несмотря на то что контрольные сроки на устранение недостатков уже истекли, информации о надлежащем качестве домов в фонд так и не поступало», – рассказал Олег Рурин.

По словам Руслана Болотова, правительство не докладывало о работе, так как не все дефекты устранены. Иркутские власти не стали по мелочам беспокоить Москву. А мешают работам собственники квартир в «новых аварийных домах», которые отчего-то не проживают в них. «Коллеги решили: как только устранят все дефекты, тогда отчёт и отправят, а не по факту выполнения. В двух из трёх квартир в Усть-Куте и Магистральном устранение дефектов задерживается, потому что собственники квартир отсутствуют, в них не проживают. В третьем доме осталось доделать окна. До 1 сентября замечания по качеству устраним», – пояснил Болотов.

Персональная ответственность

Ещё одна проблемная территория – Усть-Илимск – отстаёт от графика расселения из-за нерасторопности мэра. «В Усть-Илимск практически раз в две недели приезжает представитель министерства строительства на контроль. Степень готовности увеличивается. Но есть конфликт с руководителем муниципального образования. Из-за того что на предыдущего руководителя было заведено уголовное дело, нынешний панически боится подписывать любой документ, который необходим для осуществления строительства. Хотя средства доведены до него, он категорически отказывается авансировать любые работы», – рассказал Руслан Болотов.

Такое переведение стрелок Фонд ЖКХ категорически не устроило. Олег Рурин подчеркнул: если у мэров есть опасения, действующее правительство должно создать для них гарантии. «Необходимо организовать штаб на уровне правительства, протокольными решениями которого подстраховывать опасливых руководителей муниципалитетов», – тут же предложил решение Рурин.

В правительстве страны неоднократно заявляли: губернаторы не должны перекладывать вину на мэров. За невыполнение приказа президента власти регионов несут персональную ответственность. «Всем хочу дать чёткий ориентир. Мы понимаем, что простых задач не бывает. Но ссылки на ошибки предыдущих правительственных команд не проходят. Нужно радикально изменить отношение к данной проблеме», – подчеркнул во время своего последнего визита в Иркутск замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Скорость расселения аварийных домов

Ноябрь 2015 Август 2016 Расселение домов отстаёт от графика более чем на 3 месяца 155 домов (32,44 тыс. кв. м) 205 домов (44,11 тыс. кв. м) Идут судебные процессы 20 домов (6,78 тыс. кв. м) 272 дома (90,72 тыс. кв. м)

Источник: данные государственной корпорации – Фонд содействия развитию ЖКХ

Цифры

28 процентов составил показатель выполнения программы, по данным на 1 августа 2016 года.

Срок окончания выполнения программы – 1 сентября 2017 года.