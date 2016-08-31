+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда: 31 августа 2016

Общество

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Отвоевали льготников

Ангарские перевозчики празднуют победу в борьбе с областным правительством за компенсацию

Автор: Мария Калмыкова

До середины октября ангарские перевозчики, участвующие в пилотном проекте по внедрению электронных билетов, получат компенсацию за фактически перевезённых льготников в размере 27 млн 400 тыс. рублей. Областное правительство, пытавшееся уклониться от выплаты долга транспортным предприятиям, признало свою вину и пошло на мировую только после того, как перевозчики 22 августа перестали возить льготников.

Ещё 11 марта на совещании о предоставлении субсидий министр соцразвития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов заявил, что компенсацию за число льготных поездок, превышающих лимит в 30 поездок, транспортные предприятия могут истребовать через суд. Министр подписал протокол совещания, подтверждающий, что в случае обращения перевозчиков в суд за взысканием фактических расходов «министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области выразит согласие с позицией транспортных предприятий об объёме фактически понесённых затрат по данным, представленным оператором УЭК, и подлежащих возмещению». Когда предприятия обратились в Арбитражный суд Иркутской области, чтобы взыскать положенные им средства, ответчик – представитель министерства соцразвития – подчеркнул, что взыскание свыше 30 поездок является необоснованным, и попросил суд отказать в удовлетворении иска. Решение пока не принято.

Председатель регионального правительства Александр Битаров вмешался в ситуацию 12 августа. Он провёл совещание, в котором участвовали руководители профильных министерств и мэр Ангарского городского округа Сергей Петров. По информации пресс-службы Ангарского городского союза автотранспортников, Битаров поручил выработать экономически исполнимый механизм возмещения затрат по перевозке льготников транспортным предприятиям. Властям необходимо было внести изменения в постановление правительства Иркутской области № 521, которые позволят профильному министерству возмещать ангарским транспортникам расходы за фактически перевезённых пассажиров, без ограничения в 30 поездок.

Однако до 22 августа этого не произошло, и транспортникам пришлось прекратить бесплатно перевозить льготников, потому что предприятия исчерпали экономические возможности исполнять обязательства регправительства перед льготными категориями граждан. Ранее «Восточно-Сибирская правда» уже писала, что контрагенты – поставщики горюче-смазочных материалов, запчастей – перестали предоставлять транспорт­никам хозяйственные материалы в кредит. У перевозчиков не было денег, чтобы выплатить долги перед поставщиками, так как рассчитываться с партнёрами они собирались из средств, полученных от льготных перевозок. У некоторых транспортных предприятий финансовых ресурсов не хватало не только на перевозку льготников, но и на то, чтобы обслуживать маршруты в принципе. Перевозчикам приходилось «уходить» с улиц города.

Правительство Иркутской области задолжало транспортным предприятиям 31 млн 696 тыс. рублей. Ангарские перевозчики рассчитали эту сумму по данным, представленным оператором ОАО «Универсальная электронная карта Иркутской области». Они умножили количество поездок за полгода (4 млн 481 тыс. поездок) на стоимость проезда – 16 рублей – и получили 71 млн 696 тыс. рублей. На пресс-конференции 22 июля Владимир Родионов сообщил, что возмещение расходов предприятиям-перевозчикам за счёт средств областного бюджета за шесть месяцев 2016 года составило всего 23 млн рублей. В итоге УЭК вернул 17 млн рублей. Остальные заработанные деньги транспортникам долгое время никто отдавать не собирался.

Информация о том, что механизм расчёта с перевозчиками найден, появилась на сайте администрации Ангарского городского округа 23 августа. В этот день мэр округа Сергей Петров встретился с транспортниками, чтобы сообщить им: Александр Битаров провёл совещание и решение проблемы найдено.

«Постановление разработано и согласовано с профильными министерствами, в настоящее время проходит согласование в прокуратуре. После подписания и опубликования этого постановления, согласно внесённым изменениям, в течение десяти дней перевозчики получат компенсацию за фактически перевезённых льготников в размере 27,4 млн рублей», – процитировали Петрова на сайте администрации Ангарского городского округа.

По данным пресс-службы Ангарского городского союза автотранспортников, сейчас предприятия вновь перевозят льготников, все маршруты работают. Найдены новые партнёры, готовые поставлять им топливо и запчасти под гарантию, что областное правительство выплатит долг. Несмотря на имеющийся негативный опыт, транспортники всё же уверены, что 19 предприятий, участвовавших в пилотной программе, получат обещанные деньги к середине октября, говорит пресс-секретарь Союза автотранспортников Владимир Хмыльников. 

–  Если мы сложим 17, 23 и 27 млн рублей, получается, что за первое полугодие 2016 года на перевозку льготников из областного бюджета затрачено 67 млн, – прокомментировал он. – За первое полугодие 2015 года на возмещение расходов предприятиям-перевозчикам было выделено 65 млн рублей. Целью пилотного проекта было добиться  существенного снижения расходов на компенсацию перевозки льготников. Но этой цели областное правительство не добилось: электронный учёт подтвердил, что объёмы перевозок в прошлые годы и первое полугодие 2016-го совпадают. Перечислением 27,4 млн рублей власти признали, что были не правы. Но в «правовом вакууме» находятся перевозки за август и сентябрь, потому что расчёт за эти месяцы в постановление не включён.

По словам Владимира Хмыльникова, региональное минсоцразвития уверяет перевозчиков, что подготовлено дополнение к постановлению № 521, согласно которому количество бесплатных поездок для каждого льготника будет ограничено тридцатью. Следовательно, поездки сверх установленного лимита ангарчане-льготники будут оплачивать по полной стоимости. А значит, решение проблемы идеальным не назовёшь.

Правда, самого документа транспортники ещё не видели. К уполномоченному по правам человека в Иркутской области Валерию Лукину он тоже не поступал. Но, по словам Лукина, подобное решение ухудшит положение льготников. «Безусловно, в соответствии с Конституцией РФ и Уставом Иркутской области мы не имеем права принимать законы, которые меняют положение граждан к худшему», – пояснил омбудсмен.

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