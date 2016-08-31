+ добавить комментарий

Земельный вопрос

Власть обратила внимание на проблемы преподавателей ИрГАУ только после публичной акции

Жители почти трёх десятков дачных посёлков, расположенных на землях лесного фонда, вышли в минувший понедельник на площадь у здания областного правительства, чтобы привлечь к своим проблемам внимание властей. Люди боятся потерять свои дома. К митингующим присоединились и преподаватели Иркутского государственного аграрного университета (ИрГАУ), которые в течение года платят штрафы и получают предписания о сносе домов. И если для кого-то история стояния за свою землю только начинается, то для преподавателей ИрГАУ она продолжается уже много месяцев. Но их проблемы областные власти до сих пор замечать отказывались.

Владельцы участков в товариществе собственников недвижимости «Мечта» недавно получили определение суда о запрете строительных работ. Оказывается, земельные участки были включены в границы посёлка Молодёжный решением местной Думы в 2012 году без согласования с Федеральным агентством лесного хозяйства. Сейчас на рассмотрении Иркутского областного суда находится административный иск Рослесхоза о признании этого решения недействительным.

В схожей ситуации оказались жители 29 дачных посёлков, земли которых пытается вернуть государству Рослесхоз. Участки давно куплены людьми по рыночной цене, со всеми документами, на участках построены дома. Можно понять, отчего жители посёлков вышли на митинг. Областная власть тут же откликнулась. Губернатор лично заявил, что будет заниматься проблемой защиты прав жителей садоводств. Но целый год на глазах у всех разворачивается схожая история, заложниками которой стали преподаватели ИрГАУ, и областное правительство до сих пор почему-то не спешило защищать их права.

Застарелая проблема

Сотрудники аграрного университета получили от своего вуза участки земли ещё десять лет назад. Конечно, грамотные люди знали, что земля, на которой сегодня выросло около 30 домов, находится в бессрочном пользовании аграрного университета и вообще-то принадлежит Российской Федерации. Но каждый ректор убеждал их в том, что работа по передаче земли в собственность преподавателей уже идёт и близится к завершению. И педагоги верили руководству и не могли даже представить себе, что суд вынесет решение о сносе их домов.

Тем не менее так и случилось. Больше года назад двумя улицами в границах Молодёжного заинтересовался земельный надзор. Вскоре все домовладельцы держали в руках постановления о назначении административного наказания. Государство обвинило их в умышленном захвате земли и для начала обложило штрафом в 5 тысяч рублей. Причём решения по делам большинства сотрудников были приняты заочно, и деньги стали просто списывать с их банковских карт.

Первым иск в суд получил заведующий кафедрой прикладной экологии и туризма Сергей Музыка. В июне состоялось третье заседание суда Иркутского района, по итогам которого рассмотрение дела было отложено на два месяца. Но вскоре после этого судебные повестки посыпались на преподавателей как из рога изобилия. Между тем штрафы тоже растут и приходят с завидной регулярностью к тем, на кого ещё не заведено судебное дело.

И в судебных органах, и в территориальном управлении Росимущества работают обыкновенные люди. Все они прекрасно понимают, что преподаватели оказались в данном случае заложниками ситуации. За закрытыми дверями служебных кабинетов блюстители государственных интересов признавались, что рады бы отложить рассмотрение дела, но для этого нет законного повода. Как говорится, закон суров, но это закон.

Веское слово

Когда дело казалось уже совсем безнадёжным, преподаватели обратились за помощью к губернатору Иркутской области Сергею Левченко. Конечно, педагоги понимали, что региональное правительство не имеет полномочий решить вопрос с передачей федеральных земель. Однако выступить в защиту жителей области оно может и должно. Например, администрация Молодёжного муниципального образования именно так и поступила. От имени главы администрации были направлены письма в поддержку преподавателей и в Министерство сельского хозяйства, и в Федеральное управление Росимущества. Уж тем более ручательство главы региона что-нибудь да значит и на федеральном уровне.

Преподавателям была важна поддержка губернатора ещё и потому, что его слово могло стать формальным основанием для перенесения сроков или приостановки рассмотрения дела. Тем более что все искали такой повод. Ведь в данном случае очень важно было выиграть время, которое требовалось для проведения землеустроительных работ. Однако ни губернатор, ни правительство не захотели заниматься проблемами трёх десятков педагогов. В начале июня сотрудники ИрГАУ получили письмо за подписью заместителя председателя правительства Виктора Кондрашова.

«Проверка земельного участка, используемого ИрГАУ, проведённая Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области, выявила многочисленные нарушения в части незаконного распоряжения руководством ИрГАУ земельными участками, предоставленными университету в бессрочное пользование. На основании указанных обстоятельств Территориальное управление обратилось в Иркутский районный суд с требованием о сносе самовольно возведённых объектов и освобождении земельных участков. Судом будет установлено наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела», – было сказано в ответе Кондрашова.

Иными словами, правительство не захотело вникать в проблемы преподавателей, а просто отправило их в суд. Стоит отметить, что нынешнего и.о. ректора ИрГАУ Олега Шваенко также связывают с земельными делами прошлых лет. По информации региональных информагентств, в 2008 году Олег Шваенко принимал непосредственное участие в выделении 27 га земельных участков, находившихся в федеральной собственности, под дачные некоммерческие партнёрства «Лазурный берег» и «Ангарский берег». В ту пору он занимал должность проректора по социально-экономическим вопросам ИрГАУ. По данным регистрирующих органов, Олег Шваенко является председателем и соучредителем ДНП «Лазурный берег».

Примечательно, что на пост ректора кандидатура Олега Шваенко была предложена заместителем председателя правительства Иркутской области Виктором Кондрашовым, а в Минсельхозе России – губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

В ту пору, когда мэром Иркутска был Виктор Кондрашов, Олег Шваенко занимал должность заместителя председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и потребительским рынком администрации города Иркутска.

В общем, в июле 2016 года преподаватели поняли, что надеяться приходится только на себя. Поэтому члены инициативной группы записались на приём к руководителю Федерального агентства по управлению госимуществом Дмитрию Пристанскову, купили билеты и отправились в Москву. К счастью, на федеральном уровне к проблемам простых людей отнеслись гораздо внимательнее, чем в правительстве родной Иркутской области.

Была собрана рабочая группа, в которую кроме шестерых сотрудников Росимущества вошёл представитель Минсельхоза, защищавший интересы преподавателей. Дмитрий Пристансков внимательно выслушал иркутян и заявил, что Российская Федерация ни в коем случае не заинтересована в сносе их домов. По итогам приёма территориальному управлению Росимущества в Иркутской области дано поручение проработать вопрос о возможности передачи земельных участков из федеральной собственности в муниципальную.

Уже месяц на рассмотрении территориального управления находятся четыре варианта схемы злополучного земельного участка. Теперь мяч на стороне Росимущества. Именно оно является представителем собственника земли, то есть Российской Федерации, и оно должно решить, какой именно вариант будет поставлен на кадастровый учёт по согласованию с вузом. После этого Министерство сельского хозяйства должно отказаться от участка, поскольку землю уже нельзя использовать для уставной деятельности университета. Лишь после этого начинается процедура передачи участков в ведение муниципалитета, который имеет полномочия передать землю гражданам.

Наши методы – правые

Когда к «Серому дому» пришли люди, которые неожиданно для себя узнали, что их дома тоже расположены на федеральных землях, губернатор моментально распорядился создать рабочую группу, лично принял граждан, попавших в трудную ситуацию, и даже съездил в одно из проблемных садоводств.

Виктор Кондрашов, который возглавил рабочую группу, в тот же день поговорил и с преподавателями ИрГАУ, пообещав, что их вопрос тоже не будет забыт. Оказалось, для того, чтобы на тебя обратило внимание правительство региона, нужно совсем немного – просто выйти на митинг. Конечно, и проблема должна иметь массовый характер. Наверное, из окон «Серого дома» плохо видно отдельных людей.