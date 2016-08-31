+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда: 31 августа 2016

Общество

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Города и песни Иосифа Кобзона

Народный артист Советского Союза дружит с Братском уже более полувека

Автор: Яна Васильева

Судьбы многих известных людей связаны с сибирской землёй. Народный артист СССР Иосиф Кобзон – один из них. Впервые он побывал в Братске, когда ему было 25 лет – в 1962 году. С тех пор артист объездил весь мир, но снова и снова возвращался в славный сибирский город, с которым неразрывно связана история его жизни. Здесь он нашёл свою любовь, встретил верных друзей и исполнил песни, принёсшие ему славу и народное признание. Одна из них называется «Прощание с Братском». Но, вопреки названию, прощания с Братском у Кобзона, к счастью, так и не случилось, а случилась крепкая дружба, которой уже почти 55 лет.

Сибирь поёт

В мае 1963 года на великих сибирских стройках побывал лидер революционного кубинского движения Фидель Кастро. Руководителя Кубы сначала встречал Иркутск, затем Братск. «Особенно горячей была встреча в Братске», – напишут об этом визите газеты. И где-то в тексте промелькнёт строчка о том, как поезд трогается и кто-то протягивает Фиделю Кастро в окно сборник «Сибирь поёт» со словами: «Увезите на Кубу наши песни». Одной из этих песен окажется знаменитая «Куба, любовь моя». А специально для того, чтобы исполнить её перед Фиделем Кастро на Братской ГЭС, туда приедет и молодой Иосиф Кобзон. 

Впрочем, для Кобзона этот визит в Братск был  уже не первым. Годом ранее он оказался на знаменитой стройке века в очень интересной компании. Это было время, когда тысячи строителей со всего Союза приезжали работать на Братской ГЭС, на тот момент крупнейшем в мире гидроэнергетическом сооружении. А вслед за строителями в сибирскую тайгу потянулись музыканты, поэты и другие деятели культуры. В числе первых из них оказались молодой композитор Александра Пахмутова, её будущий муж поэт Николай Добронравов, их общий хороший друг-поэт Сергей Гребенников и два певца – Иосиф Кобзон и Виктор Кохно. Иосифу Кобзону тогда было 25 лет, он ещё учился по классу вокала в институте имени Гнесиных, но уже активно выступал. Был знаком с Александрой Пахмутовой, которую друзья звали просто Алечкой, исполнял её песни в цирке на Цветном бульваре в Москве и параллельно работал солистом Всесоюзного радио.

О том, какую роль сыграет в его судьбе небольшой город Братск, молодой Кобзон тогда не мог и предположить. Однако фортуна распорядилась так, что Пахмутова, Добронравов, Гребенников, Кобзон и Кохно в 1962 году оказались в самом сердце Сибири. Здесь их встретил знаменитый братчанин Фред Юсфин, личность легендарная не только по местным меркам. К тому времени он уже работал старшим диспетчером строительства Братской ГЭС, был председателем Клуба интернациональной дружбы, а параллельно выпускал устный журнал «Глобус», который скоро станет известен на всю страну. Группу москвичей он почти сразу и не без основания окрестил «великолепной пятёркой». 

– ЦК КПСС командировал их повеселить рабочих Братской ГЭС, – через много лет будет рассказывать Фред Юсфин в одном из интервью. – Ничего популярнее той стройки не было. Поэтому ещё неизвестно, кого на тот момент можно назвать большей знаменитостью – нас, о которых писали в каждой газете, или Алечку (Александру Пахмутову), совсем ещё девочку, и студентов «Гнесинки» Кобзона и Кохно.

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Вслед за строителями Братской ГЭС в сибирскую тайгу потянулись музыканты, поэты и другие деятели культуры

Но «великолепная пятёрка» показала себя действительно великолепно в диких сибирских условиях. В том же 1962 году станет известно о начале строительства третьей ГЭС ангарского каскада – Усть-Илимской. Фреда Юсфина назначат диспетчером строительства плотины. И он сразу примет решение о том, что надо показать своим молодым друзьям, как в тайге рождается громада ГЭС. Нормальной дороги в верховья Ангары тогда ещё не будет, и друзьям придется почти сутки добираться до места на барже. Вместе с Кобзоном, Пахмутовой и Юсфиным на баржу погрузят бульдозер, несколько поддонов с кирпичом и новенькое пианино «Кама», на носу установят палатку, всем выдадут спальники и отправят в путь. 

На одной из остановок с Кобзоном случится курьёзный случай, который при этом покажет, как он уже тогда относился к своему делу. По словам Юсфина, строившие пристань рабочие из числа заключённых, узнав, что к берегу подошла баржа с певцами и музыкантами, попросят их что-нибудь спеть. Тогда Кобзон и Кохно не долго думая отправятся в палатку переодеваться в концертные костюмы с бабочками. «Мы выступаем перед зрителями и должны их уважать, – объяснил тогда Иосиф Кобзон. – А где поём – не важно: в Колонном зале Дома Союзов или здесь». Петь, правда, оказалось невозможно: тучи мошкары не давали даже открыть рот исполнителям. «Пришлось дать им накомарники. Так и пели – торжественные, в шляпах с москитной сеткой – перед зеками, рассевшимися, как птицы, на уступах скалы», – с улыбкой вспоминает Фред Юсфин.

Поразительно, но из этих по­ездок Кобзон привёз одни из лучших песен в своей творческой деятельности. Стихи к ним писали Николай Добронравов и Сергей Гребенников, а музыку – Александра Пахмутова. А потом эти песни пела вся страна. Чего только стоят такие хиты советских лет, как «Девчонки танцуют на палубе», более известная как «По Ангаре», или грустная и величественная песня «Прощание с Братском». Она не случайно начинает со слов: «Я в таёжном, смолистом краю встретил лучшую песню свою». Позже, когда Кобзон объедет весь мир с концертами, ни один из них не пройдёт без исполнения песен о Братске. 

Дружба века

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13 мая 1963 года. Братчане встретили премьер-министра Республики Куба Фиделя Кастро Рус и его соратников

Впрочем, помимо лучших песен, здесь, на Ангаре, Иосиф Кобзон встретил, пожалуй, лучших людей в своей жизни. Фред Юсфин относится к нему как к брату. Их дружбе уже больше полувека, а они по-прежнему поздравляют друг друга с днём рождения. Помогали друг другу, как могли, они и в далёкие 60–70-е годы. В автобиографической книге «Моя счастливая жизнь» Фред Юсфин посвятит немало строк Иосифу Кобзону. Он знал его ещё тогда, когда будущий народный артист жил в небольшой московской коммунальной квартире на улице Горького. 

«У двери, которую открывает Иосиф, штук 12 персональных почтовых ящиков и звонков, – напишет в своей книге Юсфин. – Сейчас надо как можно тише юркнуть в крохотную комнатку рядом с туалетом, где квартирует будущий член парламента страны. Мы укладываемся на дряхлый диван, из которого торчат пружины, зато на стене уже несколько афиш, рассказывающих о начале творческой деятельности Иосифа Кобзона». 

А ещё именно друг-братчанин Фред помог Кобзону найти любовь всей его жизни. Во время очередного визита в Братск певец показал ему три фотографии с девушками, одна лучше другой, и спросил, на какой из них жениться. «Вопросик, нечего сказать, – вспоминает Юсфин. – Одна – солистка красноярского ансамбля народного танца Люда Коркина, вторая – актриса Московского театра на Таганке Алла, третья – ленинградка с огромными синими глазами и удивительно обаятельным лицом Нинель Дризина». Именно на последнюю Юсфин и указал другу. А через несколько месяцев в Ленинграде Нинель и Иосиф сыграли весёлую и шумную свадьбу. Фред был на ней тамадой и уже тогда был уверен, что это будет хороший и крепкий брак. Так оно и вышло, Нинель и Иосиф Кобзон вместе до сих пор, вырастили двоих детей и сейчас воспитывают семерых внуков. 

Иосиф Кобзон и Фред Юсфин дружат до сих пор. В 2008 году Кобзон специально прилетел в Братск, чтобы поздравить и дать концерт в честь 80-летнего юбилея друга и Почётного гражданина города Братска Фреда Юсфина. К тому времени он уже и сам больше 10 лет являлся Почётным гражданином города Братска. И снова исполнил знаменитые строки любимых песен, которые подхватывал весь зал.

Новая страница старой истории

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23 июля 1963 года. Иосиф Кобзон, Сергей Гребенников, Николай Добронравов, Александра Пахмутова и Виктор Кохно в аэропорту Братска

В жизни и творчестве Иосифа Кобзона много рекордов. Например, однажды он дал за день 12 концертов, а самый его долгий концерт длился почти половину суток. Своеобразным рекордом является и то, сколько раз он посещал Иркутскую область и Братск. В городе он был девять раз, и каждый раз братчане с нетерпением ждали этой встречи. 

В ходе каждой из таких поездок он не только давал концерты, но и помогал простым людям. Именно так стало с фермером Александром Любимовым из крестьянского хозяйства «Доброта», которому Кобзон помог в начале 2000-х годов восстановить имущество после пожара, а также подарил две иконы. В 2010 году он стал Почётным гражданином Забайкальского края, который он тоже считает почти родным и многое делает для его жителей. В 2012 году он помог семьям, оставшимся без крыши над головой после сильных пожаров, а в 2014-м перевёл полмиллиона рублей на восстановление главного соборного храма Агинского дацана.

В сентябре этого года Иосиф Кобзон снова приедет в Братск. Вместе с пианистом Денисом Мацуевым они станут участниками экономического форума и предусмотренной в рамках него культурной программы. Планируется, что снова выйдет очередной выпуск устного журнала «Глобус» и снова встретятся добрые друзья Иосиф Кобзон и Фред Юсфин. И нет сомнения, что опять прозвучат знаменитые песни о нашем крае, которые сегодня знает и помнит вся страна. А Иосиф Кобзон непременно скажет, что счастлив и гордится тем, что большая часть его жизни неразрывно связана с этим «таёжным смолистым краем».

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