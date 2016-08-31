+ добавить комментарий

«Это не наши полномочия»

Отопительный сезон в посёлке Молодёжный оказался под угрозой срыва

Автор: Мария Серебрянникова

Уже месяц в домах жителей посёлка Молодёжный нет горячей воды. Но пока ведомственная котельная заморожена, у Иркутского аграрного университета, которому она принадлежит, нет денег на закупку угля. Руководство вуза и муниципалитета уже обращалось к губернатору за помощью. Однако областное правительство не видит возможности оказать помощь ни вузу, ни муниципалитету.

Иркутский аграрный университет находится в сложном финансовом положении. Об этом было известно ещё весной, когда вуз не мог выплачивать зарплату преподавателям и стипендию студентам. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко неоднократно заявлял, что областное правительство держит ситуацию на контроле и всячески способствует финансовому оздоровлению. Но изначально было понятно, что подготовка к зиме может стать проблематичной.

Жилые дома, школа и детский сад, местная администрация, сам вуз и студенческие общежития отапливаются котельной, которая состоит на балансе ИрГАУ. Ещё месяц назад её пришлось заморозить, поскольку кончился уголь, и в домах, соответственно, пропала горячая вода. Напомним, что федеральный закон позволяет прекратить подачу горячего водоснабжения только на две недели. Но даже это становится не таким уж важным на фоне грядущего отопительного сезона.

На весь отопительный сезон требуется закупить 14 тонн угля, которые обойдутся в 32 млн рублей. В администрации вуза подчёркивают, что денег нет даже на начало отопительного сезона. Между тем долги ИрГАУ за 2015-2016 годы составляют как раз 32 млн рублей.

– В этом году были проведены работы по ремонту котлов и оборудования, – говорит помощник ректора ИрГАУ Дарья Меркульева. – Но проблема в том, что совсем нет угля. Мы писали письмо в правительство региона с просьбой найти какую-то возможность и помочь нам. Пока ситуация никак не решается. Местные жители в панике.

Администрация муниципалитета также обращалась за помощью к губернатору, просили изыскать возможность и выделить средства на начало отопительного сезона по любой из программ. Но в правительстве не могут выделить финансирование напрямую, поскольку это будет нецелевым расходованием средств, ведь котельная принадлежит Министерству сельского хозяйства. И.о. главы администрации Молодёжного муниципального образования Дмитрий Дорожкин говорит, что муниципалитет и район тоже могли бы изыскать какие-то средства со своей стороны. Только и они не могут этого сделать под страхом всё той же «нецелёвки».

Дмитрий Дорожкин предполагает, что решением может стать передача ведомственной котельной либо муниципалитету, либо району. В качестве третьего варианта называется концессионное управление какой-либо частной компанией. В срочном порядке муниципалитет уже пытался найти альтернативные источники теплоснабжения совместно с городом Иркутском, с Иркутским районом. Однако на реализацию любой программы потребуется не один месяц и в нынешнем году это сделать нереально. Выход один – передать котельную на уровень поселения.

– Но я не думаю, что и.о. главы сельского поселения должен обращаться к министру сельского хозяйства РФ с таким вопросом, – говорит Дмитрий Дорожкин. – Наверное, это должно быть сделано на уровне правительства субъекта или ректора ИрГАУ.

– Мы не можем передать котельную муниципалитету, поскольку она принадлежит Министерству сельского хозяйства РФ, которое является нашим учредителем, – отмечает Дарья Меркульева. – Тем более что деньги на отопительный сезон ранее выделялись, но куда ушёл бюджет – неизвестно. Теперь в министерстве разводят руками и помочь ничем не могут.

Получается, что в настоящее время проблема даже не в деньгах. Деньги на начало сезона готовы найти и в муниципалитете, и в районе, и, наверное, в области. Очевидно, что в регионе какие-то коммуникативные проблемы. На каком-то этапе сигнал просто глохнет и не проходит на следующий уровень властной вертикали. А никто, кроме правительства субъекта, не может предоставить такую коммуникативную площадку, на которой смогут договориться муниципалитет, вуз и федеральное министерство.

Только регион может стать посредником между ними. Но он твердит одно: это не наши полномочия. Но ведь люди-то в Молодёжном живут наши, областные. И если они замёрзнут, это будет областной уровень ответственности. Неужели и жители Молодёжного должны выйти на митинг, чтобы губернатор распорядился создать рабочую группу по решению их проблем?