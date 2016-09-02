+ добавить комментарий

«Сердце Байкала – 2016»: без взрослых, но по-взрослому

Очередной сезон летнего образовательного лагеря, организованного компанией En+ и фондом Олега Дерипаски «Вольное дело», подошёл к концу

Автор: Ольга ТЮРНЕВА

Последняя – энергетическая – смена лагеря «Сердце Байкала – 2016» завершилась 20 августа. Вплоть до этого момента в течение предыдущих двух недель в районе Сармы существовало своё небольшое государство со своими законами, валютой и производствами. Бразды правления были в руках подростков – без напутствий взрослых они выстраивали экономические модели, строили заводы и фабрики, отвечали за благополучие и развитие своей небольшой страны, ограниченной территорией турбазы «Данко».

Попасть в подростковое прибайкальское государство энергетиков можно только после особого ритуала: торжественно пообещав сделать всё возможное, чтобы летний лагерь прошёл успешно. «Пожмём руки, – с серьёзным видом сообщает подросток лет 13. – Поздравляю, теперь можно продолжать». На вопрос, как он провёл последние две недели и понравился ли ему отдых, он невозмутимо отвечает: «Знаете ли, я сюда не отдыхать при­ехал – работать».

Работы ребятам в возрасте от 10 до 17 лет действительно хватало: как ни крути, построить своё государство с банком, биржей, компаниями и законодательным собранием – задача непростая. Впрочем, отмечают организаторы, школьники в этом вопросе проявляют недюжинную смекалку. Откуда они берут некоторые свои идеи, зачастую остаётся вопросом и для взрослых, умудрённых житейским опытом и знаниями.

Свой бизнес и неподъёмные налоги

Коллективная работа зачастую становится залогом успеха

Для большинства из подростков, приехавших на энергосмену «Сердца Байкала», правила экономического лагеря были в новинку. «Только 33 человека приехали сюда повторно, – рассказывают организаторы. – В этом году мы впервые ввели ограничение: чтобы в составе школьной делегации было не более трёх детей, которые уже приезжали в лагерь». Помимо ребят, съехавшихся в лагерь из восьми школ, которые входят в программу благотворительного фонда Олега Дерипаски «Школа нового поколения», участниками также стали дети сотрудников структур En+. В самом начале их поделили на 10 небольших групп-патрулей. «Ребята из одной делегации тянули цветные кружки, чтобы не попасть в один патруль. После распределения для них проводился тренинг-знакомство, чтобы они могли узнать и запомнить своего напарника: размер обуви, цвет глаз, волос. Затем их ждал другой тренинг – на сплочение». После знакомства каждой компании, объ­единённой одним цветом, давалось задание построить из деревянных брусков энергоконструкцию. «Командам выдавалась карта одной из российских местностей. Кому-то досталась Якутия, кому-то – Краснодарский край, другим – бассейн Баренцева моря, – рассказывает методист программы «Школа нового поколения», начальник лагеря «Сердце Байкала – 2016» Игорь Гребенник. – В зависимости от ресурсов дети должны были определить, какую энергетическую станцию там лучше построить». Деревянные модели, которые возводили подростки, потом становились стартовым капиталом их компаний – после появления их приватизировали. «Каждому участнику по итогам выдаётся чек-ваучер, который можно обменять на акции компаний, которые организуют сами дети, – объясняет собеседник «СЭ». – Организовать компанию может каждый – за 10 ваучеров он получает возведённую конструкцию, ему также выдаются в собственность инженерные книги для того, чтобы строить свои установки и развивать своё производство». Это позволяет заработать деньги. Их можно потратить в заключительный день работы лагеря, когда проводится аукцион. Книги, термокружки, мобильные телефоны – вот что могут увезти с Байкала особо удачливые бизнесмены.

– Я приехал впервые, поэтому заработать много не смог, – рассказывает один из участников. – В следующем году хочу попасть сюда снова: буду уже не просто рабочим на стройке, а придумаю собственную компанию: добуду денег, продам акции подороже – в этот раз я понял, что на себя работать лучше.

На деле этот процесс оказывается ещё сложнее: зачастую, чтобы сделать свою компанию успешной и обогнать конкурентов, необходимо не только заручиться поддержкой новых знакомых, но и применить экономические модели.

– Конечно, чаще всего владельцами компаний становятся ребята, которые уже приезжали в лагерь, – они создают свои производства, собирают новичков, – отмечает Игорь Гребенник. – Некоторые, правда, чтобы добиться успеха, применяют другие методы: на моей памяти за время проведения энергетической смены у нас были случаи намеренного банкротства предприятий, монополисты, которые умудрялись «подмять» под себя не только чужие компании, но и заксобрание.

На заключительной энергосмене «Сердце Байкала – 2016» были образованы девять компаний – семь энергетических и две медийных. Одна из двух последних – Media-point – в итоге и стала самой прибыльной. «Все предприятия действовали в течение шести циклов, – объясняют на местной бирже. – Но пока энергетики выпускают акции за постройки, которые должны содержать электростанцию, линию электропередачи, трансформаторную будку и завод, представители СМИ выпускают акции за каждый свой продукт: сделать газету или радиорепортаж оказалось проще, чем строить и заполнять инженерную книгу».

Также компаниям пришлось биться за кредиты, просчитывать выручку, искать самые доходные производства. «Всего мы насчитали 10 видов заводов, – продолжают отчёт местные биржевики. – В основном представлена тяжёлая промышленность, потому что станции вырабатывали много энергии и чтобы её потребить, нужны большие производства. Самыми распространёнными были авто- и авиапромышленность, но из-за того, что предприятий было много, прибыли они приносили меньше всего».

– Работу своей компании я считаю успешной, – говорит владелец компании «Райкири». – В первый же производственный цикл мы взяли кредит, который почти сразу отдали. На него построили завод ВПК, фармацевтическую фабрику, ветровую станцию. Потом снова взяли кредит – на цепочку из солнечной электростанции и завода по обогащению урана, они и принесли нам больше всего прибыли. А в четвёртом цикле нас настиг кризис.

Разница в возрасте, говорят организаторы, не чувствуется, старшие подростки относятся к младшим, как к товарищам

Правда, ударил он не только по одной компании – последствия ощутили все. «Всё потому, что заксобрание выставило очень высокий налог – на уровне 65%, и чтобы как-то сбалансировать прибыль, компании подняли стоимость продукции», – утверждают работники биржи. У местной власти, правда, был повод – нужно было проводить сразу два больших мероприятия, а денег на них в казне не нашлось. Запланировали потратить 60 тыс. у.е. (название своей валюте в государстве энергетиков пока так и не придумали), чтобы организовать поход на серебряный источник – это экспедиция за пределами лагеря, а также масштабный карнавал.

Такой подход властей население не разделило – в итоге несколько компаний начали митинговать, вынудив зак­собрание пойти на переговоры с недовольными. «Достигли договорённости, что налоги снизят до 40–45%, а компании не станут ломать свои цепочки, разрушая экономику».

– Этот кризис, конечно, был руко­творный. Но я не вмешивался, хотя знал, что будут такие события, – говорит Игорь Гребенник. – Видели бы вы, как я ругался на линейке: высказал всё, что думаю по поводу министров, очень жёстко. Даже бумажка потом пошла в народ с надписью: «Когда повышают налоги, значит Игорь Михайлович где-то грустит». Помню, как девочка с биржи – Аня, ей 13 лет – объ­ясняла 10-классникам, почему нельзя было именно в четвёртом цикле повышать налоги: у ребенка уже есть видение, что после кредитов компании должны идти в развитие, повышать работу. Это правильная стратегия, а тут её не было. В итоге только две компании из семи смогли в кризис что-то построить – всего по одной цепочке.

Впрочем, на производительность и успех компаний повлиял не только кризис, но и нехватка опыта: результат – банкротство и введение внешнего управления. «У нас два экспериментатора решили не участвовать в приватизации и сделать свою компанию с нуля, – говорит начальник учебного лагеря. – Они взяли кредит, инженерные книжки оформлять не умеют, договариваться с девчонками, которые умеют, не стали. В итоге за всё время построили две производственные цепочки и всё, хотя по теории они могли выйти в плюс».

Особая книга

Коллективная работа зачастую становится залогом успеха

– Мы хотели попробовать, но ничего не получилось – вышли в ноль, – говорят два автора той самой компании «Хаш-Ряд». – Хотя сначала мы были в большом минусе. После стартовой стоимости в 100 у.е. цена акций упала до 40 у.е. Но потом у нас пошли доходы, а затем мы продали все свои постройки и смогли ничего не потерять.

Обвал акций предприятия объясняется тем, что выпустить их смогли только во втором производственном цикле. Хотя ребята смогли построить свою энергетическую установку, как и остальные участники, ввести её в производство им не удалось – неправильно была заполнена инженерная книга. Без неё получать доход с производства невозможно. За правильностью её заполнения следила не только местная биржа, которая контролирует выручку компаний, но и сам министр финансов. Всего за две недели было построено 114 объектов, на каждый из них приходилась своя инженерная книга. «Детей учат вязать конструкции из дерева и ниток, – говорит Игорь Гребенник. – Важно, чтобы они могли работать руками и оценивать свои силы. Если бы модельные конструкции энергетических станций, линий и производств они делали только на бумаге, то это была бы «голая теория»: нарисовали бы красивые бизнес-планы, оторванные от реальности. А так им приходится все свои задумки сопоставлять с реальностью. И уметь их оформлять – над этим мы сейчас и бьёмся».

Результат это приносит не только в рамках двухнедельного летнего лагеря, но и далеко за его пределами. В прошлом году ученики иркутской школы № 80, партнёра проекта «Школа нового поколения», заняли первое место в европейских соревнованиях по робототехнике в заполнении инженерной книги. «Когда мне об этом рассказали, я уже знал фамилии участников команды. Среди них была девочка – очень тихая, – она набила у нас в лагере руку как раз на заполнении инженерных книг, для неё это техническое оформление как орешки щелкать». Вот и получается, что сегодняшние школьники зачастую разбираются в технической документации лучше взрослых. «Они живут в эпоху гаджетов, и навык письма теряется, а мы потом удивляемся, куда русский язык исчезает. Но они способны стабилизировать все процессы и наладить производственную систему, если им будет интересно это изучать», – говорят эксперты. Например, в формате экономической игры.

Заполнение инженерных книг участники лагеря называют самой сложной составляющей – строить намного проще, уверены они: «Девочки на бирже только сейчас такие миленькие, а знаете, как они их за эти инженерные книги – за каждую букву – чихвостят?»

Впрочем, соглашаются подростки, лучше выяснять отношения со сверстниками, чем слушать нравоучения взрослых. В этом году организаторы лагеря не только отдали управление в подростковые руки, но и пришли к тому, чтобы образовательные блоки вели дети.

Во власти самоуправления

Не успев попрощаться, участники заключительной смены лагеря «Сердце Байкала – 2016» планируют вернуться туда в будущем году

Лагерь «Сердце Байкала» проводится ежегодно начиная с 2012 года. Помимо энергетической смены в районе Сарминского ущелья собираются угольщики и экологи.

– Может быть, это нескромно, но образовательный формат в виде организации экономических циклов для старших подростков пока работает только у нас, – говорит методист «Школы нового поколения» Игорь Гребенник. – Мы готовы передавать технологии, но многие не верят, что дети могут делать всё сами. В большинстве своём под профильными сменами понимают курсы. Когда на занятия к детям просто «подтягивают» университетскую профессуру, начитывают лекции. Родители за это платят, а дети, считается, работают.

Сам собеседник «СЭ», который с начала июня безвыездно живёт с детьми на прибайкальской турбазе, – учитель с многолетним стажем. Участвовать в образовательных неформатных проектах начал в начале нулевых. Тогда компания «ЮКОС» начала в России развитие подобных программ. «Уже тогда было понятно, какой большой потенциал есть у такого образовательного формата», – отмечает Игорь Гребенник.

Это подтверждается уже в рамках проекта «Школа нового поколения», чьи ученики, несмотря на свой школьный возраст, уже могу решать конкретные задачи.

– Прошлый год у нас прошёл под знаком внедрения бережливого мышления, – рассказывает Гребенник. – Среди участников лагеря была девочка из первой черемховской школы – Настя Гаврилова. Помимо того что с этого года она занимается подготовкой учебных программ в этой сфере, так ещё в июне попала на всероссийскую экономическую смену в «Океан». Когда она вернулась к нам, на вторую угольную смену, то рассказала, что в основном ей пришлось не представлять свой бизнес-проект, а объяснять, что такое это самое бережливое мышление.

Помимо этого в нынешнем году участникам «Сердца Байкала» предлагается также принять участие в других проектах «Школы нового поколения». Экологическая смена разрабатывала программу ознакомительных поездок в десятке российских нацпарков. «Никто не верил, что они могут это сделать, но им хватило пары дней, – говорят организаторы. – А потом все спрашивали, откуда у вас такие одарённые дети. А они же вполне обычные».

И проверяют взрослых на стойкость нынешние дети так же упорно, как и их предшественники. «Я понимаю, что подростки уже не дети и разговор с ними нужно строить серьёзный, – отмечает Игорь Гребенник. – У нас запрещено унижать кого-то морально или физически – с остальным можно разобраться».

Но главной заслугой организаторы «Сердца Байкала» называют то, что им удаётся привить детям интерес к самоуправлению. «Несколько лет назад, во времена первых смен, приехали к нам ребята из одной школы – казалось бы, типичные представители рабочих районов. Провели смену. А когда приехали к себе в школу, организовали там систему по типу нашего лагеря. Они уже давно учатся в университетах, а принцип этот в школе продолжает действовать».