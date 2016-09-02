+ добавить комментарий

Уважаемые коллеги, ветераны компании «Востсибуголь»!

От имени регионального совета ветеранов угольщиков сердечно поздравляю вас с праздником – Днём шахтёра!

Без года семь десятков лет трудовые коллективы и горняцкие семьи отмечают этот праздник смелых и мужественных людей, обладающих твёрдым характером. Шахтёрский труд во все времена пользовался почётом и уважением, был, есть и будет мерилом развития отечественной экономики, благосостояния нации.

В настоящее время в составе ООО «Компании «Востсибуголь» находятся в основном угольные предприятия Иркутской области. Сегодня ветеранам есть что вспомнить, так как они всегда шли в ногу с техническим и технологическим прогрессом в угольной промышленности страны.

Выражаю огромную признательность коллективу «Востсибугля» за труд, за достижения в работе компании, а ветеранам – за то, что создали «Востсибуголь» и передали его и свой опыт в надёжные руки.

Пусть каждый ваш день будет наполнен светом, теплом, добром и радостью. Счастья и здоровья вам и вашим семьям, благополучия, успехов и удачи на шахтёрском пути.

С праздником, дорогие коллеги!

Трифон ПОХОЕВ, председатель регионального совета ветеранов угольщиков