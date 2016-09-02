+ добавить комментарий

«Всё прошло великолепно»

Традиционная спартакиада компании «Востсибуголь», посвящённая Дню шахтёра, состоялась в Тулуне

Автор: Алексей Сивеня

«О спорт, ты – мир!» Этой знаменитой фразой Пьера де Кубертена открылась спартакиада среди филиалов и предприятий ООО «Компания «Востсибуголь» 27 августа в Тулуне. Её участники торжественным маршем прошли по периметру стадиона и разноцветной колонной выстроились перед трибунами. Капитан команды «Тулунугля», которая победила на такой же спартакиаде в прошлом году, Александр Тиханов под звуки Государственного гимна поднял флаг Российской Федерации.

Состязания по перетягиванию каната были самыми долгожданными и зрелищными Автор фото: Алексей Сивеня

Старт борьбе за звание самого спортивного филиала дал генеральный директор ООО «Компания «Востсиб­уголь» Евгений Мастернак: «Дорогие друзья! Ровно год назад спартакиаду принимал город Черемхово, сегодня мы собрались на гостеприимной тулунской земле, чтобы вновь определить сильнейших сотрудников компании».

Всего в нынешней традиционной спартакиаде приняли участие семь команд: спортсмены «Тулунугля» и «Черемховугля», филиала «Жеронский», Черемховского рудоремонтного завода, исполнительной дирекции «Востсиб­угля», Ирбейского разреза (Красноярский край). Приехала на соревнование даже команда из Тывинской горнорудной компании (город Кызыл) – 27 часов добирались спортсмены в Тулун автобусом, преодолели почти полторы тысячи километров, но прибыли в положенный срок и приняли участие во всех видах программы.

В программу горняцкого спортивного праздника входило шесть видов соревнований. Традиционные мини-футбол и волейбол, поднятие гири, настольный теннис, шахматы и дартс. Последний вид включён в программу буквально пару лет назад и очень нравится участникам. Точнее, участницам – в этом виде соревновались только девушки.

Сразу после подъёма флага и приветствия на стадионе «Шахтёр» начались встречи по волейболу и мини-футболу. Игры шли азартно, жарко, вызывая массу эмоций как у самих участников, так и у зрителей. Лидеры в этих видах программы определились после первых же игр. В волейболе лучше всех были спортсмены исполнительной дирекции «Востсибугля» и горнорудной компании из Республики Тыва, у которых первое и второе места соответственно. Тувинская команда всего второй раз участвует в спартакиаде горняков, но воля к победе присутствовала буквально в каждой партии. На третьем месте команда хозяев соревнований – «Тулунугля». Не повезло команде «Черемховугля». В предыдущих спартакиадах черемховцы всегда занимали призовые места. Но переменчиво спортивное счастье: нынче команда оказалась только на пятом месте. Зато команда «Черемховугля» отличилась в мини-футболе, уверенно заняв первое место. На втором – спортсмены Черемховского рудоремонтного завода. Третье место досталось хозяевам – футболистам «Тулунугля».

Пока шли ожесточённые баталии по мини-футболу и волейболу, в сторонке, в тенечке соревновались гиревики. Тяжёлая гиря в руках участников была словно невесомой, игрушечной, по крайней мере, совсем не верилось, что она весит 24 килограмма. По условиям соревнований участники имели право поднимать гирю правой и левой руками, количество подъёмов затем суммировалось, и таким образом определялось общее количество зачётных попыток. В этом виде программы не было равных атлетам из «Тулунугля» – командное первое место они заняли уверенно. На втором месте спортсмены из «Черемховугля». Третье завоевали гиревики с Жеронского разреза (Усть-Илимск).

Азартно прошли состязания по настольному теннису. Изящными движениями партнёры посылали лёгкий теннисный шарик друг другу, каждый старался выиграть. В итоге победило мастерство: лучшими были теннисисты из «Черемховугля», на втором месте Жеронский филиал, на третьем – тулунчане.

Состязания по перетягиванию каната были самыми долгожданными. На спортсменов собрались поглазеть все участники, кто был в это время не занят в других видах программы, и многочисленные зрители. Канатчики из всех команд были как на подбор. Зрителей на всякий случай попросили отойти подальше, чтобы не мешали, и началось… Азарт, крики, подбадривания, нечеловеческие усилия участников, напряжение у болельщиков… Нервы не выдерживали, но толстенный канат выдержал нормально, хотя пару раз было ощущение, что вот-вот лопнет. Несколько раз были такие моменты, когда казалось, что уверенно побеждает одна команда. Но за несколько минут до вожделенной победы канат замирал неподвижно и потом уходил в другую сторону, принося победу противникам. В результате напряжённой борьбы лучшими стали атлеты из «Тулунугля». Богатыри из «Черемховугля» заняли второе место, из рудоремонтного завода – третье.

Торжественное построение. 136 медалей и грамот – командам-победительницам во всех видах программы. А по итогам общего зачёта спартакиады победителями (1, 2 и 3 места) стали соответственно спортсмены «Тулун­угля», «Черемховугля» и Жеронского угольного разреза.

После окончания соревнований Евгений Мастернак отметил: «Всё прошло великолепно. И организация, и выступления спортсменов были на высоком уровне. Больше всего порадовало то, что в наших традиционных спартакиадах стали принимать участие представители отдалённых филиалов – спорт­смены из Тывы, Красноярского края. Приятно удивили эти команды своим стремлением к победе, своим уровнем подготовки. И пусть они не заняли призовых мест в общекомандном зачёте, тем не менее хочется особо отметить их мастерство. А победы ещё будут. В третий раз принимают участие горняки из Жеронского разреза, они стабильно занимают третье место в общекомандном зачёте. Таким образом они накапливают опыт, и не исключено, что в дальнейшем устьилимцы будут претендовать и на более высокие места. А вообще, очень порадовало, что наши спартакиады действительно стали своеобразным местом встречи коллективов в непринуждённой обстановке. И в этом чувствуется наше горняцкое братство, великодушие, поистине дружеская атмосфера. Шахтёрская спартакиада удалась».

Но праздник на этом не закончился. Через час участники спартакиады и наводнившие спорткомплекс «Шахтёр» зрители с удовольствием посмотрели и послушали концерт музыкантов из Иркутска и Красноярска, отметив, что и на сибирской земле вполне хватает талантов.

А вечером в тулунском небе разноцветными искрами рассыпались выстрелы мирного фейерверка, также ставшего в последние годы традицией на праздниках горняков.