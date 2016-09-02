+ добавить комментарий

Меньше выброс – больше эффект

Успех ПАО «Иркутскэнерго» в области снижения выбросов парниковых газов отмечен на всероссийском уровне

Автор: Юлия ЛИ

Крупнейшая энергокомпания Восточной Сибири стала победителем всероссийского конкурса «Климат и ответственность – 2015» в номинации «Лучшая организация в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций производственной сферы, выбрасывающих более 150 тыс. СО2 – экв. в год», сообщили в «Иркутскэнерго» в минувшую пятницу, 26 августа. Затраты компании на борьбу с выбросами, по подсчётам гендиректора Олега Причко, оцениваются в 3,2 млрд рублей.

В общем зачёте «Иркутскэнерго» набрало больше 515 баллов, опередив ближайшего преследователя – ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» почти на 107 баллов. Показатели ОАО «Севернефтегазпром», замкнувшего тройку, вполовину меньше, чем у предприятия из Прибайкалья.

Всего в семи номинациях федерального конкурса, учреждённого по инициативе Межрегиональной ассоциации содействия обеспечению безопасными условиями труда «ЭТАЛОН» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и общероссийской общественной организации «Деловая Россия», помимо 51 организации участвовали 15 субъектов Российской Федерации и 40 муниципальных образований. В номинации «Лучший субъект РФ по работе в сфере снижения выбросов парниковых газов» Иркутская область, также принявшая участие в состязании, заняла третье место вслед за москвичами и представителями Ямало-Ненецкого АО с итоговыми 390,27 балла.

Целью конкурса «Климат и ответственность – 2015» является содействие сокращению выбросов парниковых газов в РФ к 2020 году до уровня не более 75% от уровня 1990 года, установленного указом президента в 2013 году. В качестве основных критериев оценки использовались показатели по динамике изменения выбросов парниковых газов на единицу произведённой продукции, соответствию текущего выброса цели сокращения выбросов парниковых газов, объёмами финансирования проектов по сокращению выбросов парниковых газов, качеству системы мониторинга, отчётности и проверке выбросов парниковых газов.

ПАО «Иркутскэнерго» уже не первый год ведёт работу, направленную на повышение энергосбережения, энергоэффективности своих филиалов – ТЭЦ и ГЭС. Делается это для улучшения экологического состояния на территории Иркутской области.

– Компания рассматривает сокращение эмиссии парниковых газов как один из приоритетов в своей работе, – отмечает генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко, комментируя победу в конкурсе. – Только в период 2012–2014 годов на наших предприятиях сокращено около 7,2 млн т СО2-экв. за счёт мероприятий в рамках реализации Программы энерго­сбережения, модернизации и реконструкции (замена рабочих колёс Братской ГЭС). Также мы используем менее углеродоёмкое топливо (строительство газовой котельной и использование для сжигания на ТЭЦ кородревесных отходов в городе Братске), внедряем использование возобновляемых источников энергии (установка теплового насоса на Усть-Илимской ГЭС).