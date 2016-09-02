Энергия спорта

Автор: Мария НИКУЛЬШЕЕВА

Летняя спартакиада филиалов южного куста ПАО «Иркутскэнерго» прошла с 26 по 28 августа на базе отдыха «Звёздный». В соревнованиях, которые проводятся ежегодно, приняли участие 15 команд филиалов и дочерних предприятий энергокомпании. Мероприятие по накалу страстей не уступало Олимпийским играм. То же палящее солнце и такие же азартные болельщики. О том, кто стал сильнейшим в южных филиалах энергосистемы, читайте в материале «Сибирского энергетика».

По задумке организаторов, цель мероприятия – дать возможность представителям светлой профессии не только выявить сильнейших в спорте, но и позволить им душевно отдохнуть. Коллеги, съехавшиеся со всех филиалов южного куста, делились новостями, строили прогнозы на результаты соревнований.

«Продолжение славных традиций проведения корпоративной спартакиады – это для нас своего рода олимпийская эстафета ярких побед, – отметил на открытии спартакиады председатель ППО ОАО «Иркутскэнерго» Евгений Майданов. – Большие соревнования в Рио закончились, а у нас только начинаются». Открытие спартакиады по сложившейся традиции сопровождалось поднятием флагов «Иркутскэнерго» и профсоюзной организации регионального энергогиганта. Честь развернуть корпоративные знамёна в этом году досталась команде-победителю соревнований прошлого года – Иркутской электросетевой компании.

Энергетики соревновались в прыжках с места, беге на 60 метров, кроссе на 500 и 1000 метров среди женщин и мужчин, эстафете, плавании, армрестлинге и гиревом спорте. Условия соревнований остаются на протяжении многих лет едиными – максимальное число участников в одной команде не более 23 человек. Спортсмены соревнуются между собой в трёх возрастных категориях: молодые специалисты (18–29 лет), сотрудники компании от 30 до 39, а также профессионалы старше 40. Команда для участия в большинстве дисциплин насчитывает шесть человек – это три пары мужчин и женщин, каждая из которых подходит определённой возрастной группе. Победитель среди команд определяется по сумме мест, занятых в личном первенстве в своей возрастной категории. Если вдруг оказалось, что результаты двух или более команд одинаковы, то преимущество получает сборная, имеющая лучшие результаты в мужской эстафете.

Вековые традиции

На состязаниях определили самого быстрого энергетика Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Как рассказал Евгений Майданов, спортивные состязания на базе разных филиалов регионального энергетического гиганта появились задолго до проведения первой спартакиады. «Я работаю в компании много лет, и когда я только устроился, спартакиада уже была. Сейчас трудно сказать, когда точно можно начинать отсчёт, но могу предположить, что она проводилась почти с основания энергосистемы, это около 60 лет. Вначале были только кросс, эстафета, плавание. Постепенно появились гиревой спорт, подтягивание, отжимание, прыжки с места, армрестлинг и перетягивание каната (со временем было снято, потому как признано травмоопасным видом)», – вспоминает Евгений Михайлович.

Кроме того, в «Иркутскэнерго» проводятся соревнования по игровым видам спорта – волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, шахматам. «Спортивные состязания обрастали как снежный ком. Эти виды спорта появлялись по потребности команд, и сначала в филиале один вид спорта начинал культивироваться, потом другой. После в рамках того или иного филиала становилось тесно, кроме того, людям было интересно сравнить себя с другими», – рассказывает председатель профкома ТЭЦ-10 первичной профсоюзной организации ОАО «Иркутскэнерго» Сергей Руднев.

По его словам, раньше спартакиада была единой, когда в одни дни филиалы севера и юга съезжались в одно место и состязались за звание чемпиона Иркутской энергосистемы. Однако в последнее время в целях экономии средств и времени на проезд участников стали разделять спартакиаду на южную и северную. «И хотя так проводить спартакиаду удобнее – не приходится отрывать людей от рабочего процесса, я считаю, что это разделение не совсем правильное, потому как чемпион должен быть один», – отметил Сергей Руднев.

Такая большая история не могла не отразиться на сегодняшних состязаниях – подготовка соперников, как и общий уровень игры команд, характеризуется как очень высокая. «Приглашаются профессиональные судьи, за каждым участником, который приносит результат, стоит спортивное прошлое. Кроме того, у нас есть кандидаты в мастера спорта, для которых спорт не просто увлечение, а профессиональный уровень. Спортивная жизнь в энергокомпании не ограничивается проведением разовых мероприятий, она ведётся в течение всего года. Мы помогаем арендовать спорт­залы, бассейны, и люди весь год занимаются бесплатно», – рассказал Сергей Руднев.

Эйфория спорта

В первый же день, 26 августа, после заезда, взвешивания спортсменов и торжественного открытия все участники отправились в бассейн. Пловцам пришлось пережить немало острых мгновений, так как разрыв между победителями шёл на доли секунды. После пятиминутной подготовки мужчинам предстояло проплыть на скорость 50 метров, а женщинам – 25. Лучшими пловцами оказались сотрудники Ново-Иркутской ТЭЦ, второе место досталось Иркутскому энергосбыту, замкнула тройку лидеров ТЭЦ-9.

Сразу после плавания энергетики начали определять сильнейших в гиревом спорте. Участников было много, среди них были и кандидаты в мастера спорта. 24-килограммовая гиря в сильных руках атлетов казалась игрушкой, раз за разом взлетала она вверх под отсчёт судей. Итоги в этом виде программы подводились в командном и индивидуальном зачётах. Лучшими в командном зачёте стали спортсмены ТЭЦ-9 – первое место, на втором – НИТЭЦ, на третьем – команда ОАО «ИЭСК». В личном первенстве лучшим в самой большой весовой категории был признан Николай Данилов («Иркутскэнергоремонт»), который поднял гирю 174 раза, на втором месте Виктор Лотц (Ново-Иркутская ТЭЦ), он поднял гирю 173 раза, на третьем – Антон Горбунов (ИЭСК) с результатом 168 рывков. Молодой человек давно занимается профессионально и является кандидатом в мастера спорта по гирям, в прошлом году он занял первое место.

«С каждым годом уровень растёт, как в целом команд, так и личный, – отметил Виктор Лотц. – Когда я в первый раз поднимал гирю на спартакиаде, мой результат был 74. Сейчас мне 60 лет, и стареть не хочется».

На второй день, 27 августа, состязания начались с самого раннего утра. Бег на 60 метров среди женщин и мужчин, прыжки в длину, кросс – все эти виды были настолько азартны, зрелищны, что привлекли пристальное внимание болельщиков. Беговая дорожка на искусственном спортивном поле стадиона была скользкой из-за утренней росы, некоторые девушки пару раз падали, но вставали и продолжали бежать, зарабатывая заветные баллы для своих команд. Строгая судейская команда не давала никаких поблажек – одну девушку пришлось дисквалифицировать за то, что она пересекла чужую полосу. Сразу после взрослого забега прошли спринтовые забеги для детей и весёлые старты. Юные спортсмены настроились бежать с самого начала легкоатлетических соревнований. Самых маленьких ребят пришлось упрашивать уйти со старта, когда готовились стартовать взрослые спортсмены.

В итоге сотрудники Иркутской энергосбытовой компании завоевали первое место, второе получила команда ОАО «Иркутская электросетевая компания», а третье досталось ТЭЦ-11.Одним из самых быстрых энергетиков можно назвать молодого перспективного спортсмена, который трудится инженером 1 категории в исполнительной дирекции «Иркутскэнерго», Александра Чалбышева. На вопрос корреспондента, что он чувствует в момент победы, Александр ответил: «Сейчас я чувствую эйфорию!»

Не менее азартными и зрелищными были следующие соревнования по кроссу, подтягиванию и прыжкам в длину. В последний день состоялись армрестлинг и эстафета.

По внешнему виду спортсменов можно было судить и о том, сколько в том или ином филиале уделяют внимания спорту: одни команды были одеты в одинаковые спортивные костюмы и куртки, плюс к этому на одежде красовались аббревиатуры филиалов, другие – кто в чём.

Высокий результат

В целом на нынешней спартакиаде был показан неплохой уровень подготовки. Организационный комитет спартакиады и команды приложили все усилия, чтобы этот спортивный праздник прошёл на высоком уровне, а впечатления участников и гостей соревнований, несмотря на трудности, были положительными.

По словам председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Иркутскэнерго» Евгения Майданова, такие соревнования побуждают людей заниматься спортом и вести здоровой образ жизни, сплачивают коллективы, помогают обрести новых друзей. Но главное – хороший отдых и позитивный эмоциональный заряд, полученный энергетиками во время спартакиады, прекрасно восстанавливают силы, «чтобы с понедельника вновь погрузиться в работу, связанную с социально важным делом – обеспечением надёжного и качественного электроснабжения жителей Приангарья», отметил Евгений Майданов.

И вот спартакиада закончена, итоги подведены, грамоты подписаны. Торжественно был спущен флаг соревнований. В общекомандном зачёте «бронза» досталась команде ТЭЦ-9 (Ангарск), «серебро» – ОАО «ИЭСК», и, наконец, золотым призёром летней спартакиады текущего года стала команда Иркутской энергосбытовой компании. «Эта победа для нас очень важна, потому что мы к ней шли много лет, наши спортсмены долго готовились, – сказала председатель проф­союзной организации «Иркутск­энергосбыта» Лидия Манюк. – В последний раз мы побеждали лет десять назад».

Генеральный директор «Иркутскэнерго» Олег Причко поздравил победителей и всех участников, вручил грамоты, кубки, подарки и выразил уверенность в том, что команды подразделений Иркутской энергосистемы ещё не раз встретятся на различных спортивных состязаниях.