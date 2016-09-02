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25 августа отметил свой 50-летний юбилей Андрей Алексеевич МИХАЙЛОВ, начальник электрического цеха ТЭЦ-6

Начав свою трудовую деятельность на ТЭЦ-6 с 1988 года и пройдя все ступеньки «электрической» профессии, с 2003 года Андрей Алексеевич руководит большим коллективом электрического цеха.

Обладая такими качествами, как высокий профессионализм, ответственность, целеустремлённость, доброжелательность, честность, коммуникабельность, Андрей Алексеевич сумел сплотить вокруг себя настоящих профессионалов и умело организовать надёжную и безаварийную работу электроцеха.

За успешную работу Андрей Алексеевич награждался именными часами, Почётными грамотами и благодарностями. В 2012 году был удостоен почётного звания «Ветеран Иркутской энергосистемы».

От всей души желаем Вам большого личного и семейного счастья, здоровья, благоприятных перемен, активной плодотворной работы и полноценного отдыха, новых идей, широких возможностей и перспектив, покорения самых недоступных вершин, осуществления всех замыслов, сокровенных желаний и устремлений.

Коллектив электрического цеха ТЭЦ-6