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Сибирский энергетик: 02 сентября 2016

Общество

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Профстандарт для лифтёров

Автор: Татьяна Артамонова

Специалисты управляющих компаний теперь должны соответствовать профессиональному стандарту. Новый документ Минтруда касается персонала, обслуживающего лифты, газовое оборудование, элементы водоснабжения и канализирования в доме. Требования разработаны и для работников котельных, электриков, специалистов водозаборных сооружений и наружного газопровода. За неприменение или неправильное применение профессиональных стандартов работодателю грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Новый профстандарт стал очередным шагом на пути урегулирования сферы ЖКХ в стране. По данным Минтруда РФ, сегодня в этой отрасли задействовано свыше 3 млн человек. Лифтёры, газовики, специалисты по оборудованию водоснабжения и канализирования трудятся как в коммерческих, так и муниципальных компаниях. Каким образом проводится отбор персонала, какие требования к нему должны предъявляться, каждая компания определяет для себя самостоятельно. 

Теперь же для определения кадровой политики, обучения и аттестации работников, разработки должностных инструкций, тарификации работ, присвоения разрядов сотрудникам и формирования системы оплаты труда существует определённый порядок. Стандарт описывает границы профессиональной деятельности (основные трудовые функции). Он определяет, какие знания и умения необходимо иметь работнику, чтобы успешно с этой функцией справляться. Также в документе предлагается возможное наименование должности. Это позволит избежать путаницы, если законодательством предусмотрено право работников на предоставление им компенсаций, льгот или определённых ограничений при работе.

Минтруд пояснил, что профстандарты призваны раскрыть потенциал работника, его навыки, знания и умения для выполнения его трудовых функций. 

«Вступление в силу профстандартов не служит основанием для увольнения работников, – пояснили в Службе государственного жилищного надзора Иркутской области. – Но работодатель может проводить аттестацию работников. Например, при применении квалификационных справочников и профстандартов сотрудники без спецподготовки или требуемого стажа работы, но с достаточным практическим опытом, выполняющие на совесть в полном объёме возложенный на них фронт работ, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности подобно работникам со специальной подготовкой и стажем работы».

За неприменение или неправильное применение профессиональных стандартов работодателю может быть выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства. При грубых нарушениях работодателя могут привлечь к административной ответственности. Должностным лицам грозит штраф от 1 до 5 тыс. рублей, юридическим – от 30 до 50 тыс. рублей.

Документ уже вступил в силу.

 

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