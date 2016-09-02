Год до «аварийного» финиша

Автор: Елена ПОСТНОВА

Всего год остался у Иркутской области, чтобы расселить аварийные дома (признанные таковыми до 2012 года) общей площадью свыше 331 тыс. кв. м. Пока регион не осилил даже треть программы. Самые проблемные территории – северные. Неожиданно для всех сложности возникли у Братска, который был передовиком расселения. Город не может подобрать площадки для строительства и уложиться в бюджетные рамки.

Семьи из аварийных домов отказываются от всех предложений местных и региональных властей. Люди боятся, что им предоставят ещё более невыносимые условия для жизни Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Контроль центра

Иркутская область занимает почётное первое место по объёму аварийного жилья. Регион был площадкой больших комсомольских строек. Для молодёжи, приезжавшей со всего советского пространства, возводили временное жильё. Но дома не заменили ни после окончания строек, ни через пару десятилетий, ни когда истёк их эксплуатационный срок. В итоге к 1 января 2012 года в области насчитывалось почти 1900 аварийных многоквартирных домов общей площадью свыше 573 тыс. кв. м. Согласно указу президента, их необходимо расселить до 1 сентября 2017 года.

В области был разработан специальный план, создана поэтапная программа, достигнуты договорённости с госкорпорацией «Фонд содействия развитию ЖКХ». Корпорация ежегодно предоставляет финансирование регионам для расселения аварийного жилого фонда (в Иркутской области при поддержке фонда планируется расселить свыше 429 тыс. кв. м). В ответ фонд требует жёсткой отчётности за каждый потраченный рубль.

Однако с самого начала реализации большого проекта Приангарье находится в числе неуспевающих. В целом все регионы по показателю выполнения госпрограммы переселения из аварийных домов делятся на три условные группы. К «зелёным» отнесены те, где удаётся справляться со взятыми на себя обязательствами. В группу «жёлтых» вошли регионы, которые строительство новых домов ведут по графику или отстают от него не более чем на три месяца. «Красные» – регионы-аутсайдеры. Иркутская область не может смыть с себя красное пятно с самых первых этапов действия программы. Госкорпорацию не устраивает ни график возведения жилья, ни соблюдение условий контрактов по расселению.

По данным на 1 августа, Иркутская область занимает 75-е место в рейтинге регионов. Выполнено всего 28% программы. Между тем до финиша остался всего год. Регионы, которые к этому сроку не освоят выделенные деньги, должны будут вернуть их в федеральный бюджет. Продления программы не планируется.

По словам заместителя генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олега Рурина, «реализация программы по области характеризуется систематическими сбоями». Программа 2015 года должна быть завершена до конца текущего года. Но законтрактовано (были отыграны конкурсы на выбор подрядчиков. – Авт.) только 69% домов от общего объёма. Это означает, что ориентировочно треть этапа будет не выполнена», – подчеркнул Рурин.

В конце июля фонд был вынужден принять беспрецедентное решение: обязать правительство Приангарья еженедельно на селекторах отчитываться о проделанной работе. Первое совещание назначили на 18 августа. Однако область «не смогла обеспечить участие ответственных лиц со стороны регионального правительства», селектор перенесли на 23 число. На этот раз на совещание пришли не только представители фонда, но и директор департамента региональных программ Тамирлан Аджиев, заместитель директора департамента мониторинга и контроля Эльмар Апаев, заместитель начальника управления по связям с общественностью Константин Радовицкий, а также исполнительный директор национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева и представители Центра ОНФ «Народная экспертиза». Делегацию от Иркутской области возглавил заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Двое отстающих

В области до сих пор не закрыт план 2014 года. В числе отстающих два муниципалитета – Усть-Илимск и Магистральный. В Усть-Илимске, по данным сайта «Реформа ЖКХ» (официальный портал фонда), расселение девяти из 16 аварийных домов отстаёт от графика более чем на три месяца. Как пояснили в пресс-службе правительства региона, по пяти возникли проблемы с генеральным подрядчиком. Готовность домов составляет от 70 до 90%. Сдать их в эксплуатацию планируют до конца года.

Как рассказал на селекторе Руслан Болотов, в Усть-Илимске новый мэр перестраховывается, не авансирует работы, что тормозит процесс. «Есть конфликт с руководителем муниципального образования. Из-за того что на предыдущего руководителя было заведено уголовное дело, нынешний панически боится подписывать любой документ, который необходим для осуществления строительства. Хотя средства доведены до него, он категорически отказывается авансировать любые работы», – рассказал Руслан Болотов.

Напомним, в апреле прошлого года в городе были задержаны начальник департамента жилищной политики и горхозяйства администрации Усть-Илимска Александр Невмержицкий и его заместитель. Также под стражу был заключён глава строительной компании «РегионСпецТранс» и её бывший учредитель – генеральный директор ООО «Завод строительных материалов». Дело касалось возведённых в 2014 году в Усть-Илимске в рамках муниципального контракта четырёх трёхэтажных домов, которые были предназначены для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. По версии следствия, стройка велась «с нарушениями требований проектной документации», однако представители мэрии приняли акты выполненных работ.

Олег Рурин посоветовал правительству области не ограничиваться внушениями осторожным главам муниципальных образований. По его словам, необходимо создать региональный штаб, который бы «протокольными решениями подстраховывал опасливых руководителей».

В Магистральном, где для расселения 5,2 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья возводят 16 домов, возникло отставание в строительстве. «В Магистральном выиграла аукцион компания из Наро-Фоминска (Московская область). Она слабо представляла масштаб территории, специфику. На сегодняшний день возвела все фундаменты, ведутся работы по подведению коммунальной инфраструктуры, пусконаладочные работы по монтажу оборудования для возведения каркаса домов. Планируют поэтапно завершить работы до декабря», – заверил Руслан Болотов.

По мнению глав муниципалитетов, среди застройщиков мало желающих возводить жильё на севере по предлагаемым программой ценам. Сейчас она составляет 35 тыс. рублей за квадратный метр. Строители за эти деньги отказываются выполнять необходимую теплоизоляцию, соблюдать требования по сейсмике. Поэтому дано поручение до 30 сентября направить в Министерство строительства РФ письмо с просьбой увеличения региональной цены за квадратный метр жилья.

В Магистральном к тому же существует большой риск срыва программы уже этого года. Здесь 10 семей из аварийных домов отказываются от всех предложений местных и региональных властей. Люди боятся, что им предоставят ещё более невыносимые условия для жизни. Основания для опасений у них есть: в 2013 году здесь сдали в эксплуатацию непригодный для жизни многоквартирный дом. В нём промерзают стены, в квартирах фиксируется повышенная влажность, проводка выполнена по временной схеме. Кроме того, прилегающая к домам территория не благоустроена, отсутствуют детские площадки. Уже дважды в зданиях проводили капремонт, но зимой в жилых помещениях по-прежнему температура заметно ниже нормы. Материалы, из которых построен дом, больше всего напоминают картон – межстенные перегородки «пустые», в некоторых местах они прикрыты сайдингом. Аналогичная ситуация сложилась в Усть-Куте.

Последние контрольные сроки на устранение недостатков уже истекли, напомнил Олег Рурин. Как пояснил Руслан Болотов, в двух из трёх квартир в Усть-Куте и Магистральном устранение дефектов задерживается, потому что собственники квартир отсутствуют, в них не проживают. В третьем доме осталось доделать окна. До 1 сентября замечания по качеству строители обещают устранить.

Братская аномалия

Неожиданно проблемным в этом году стал Братск. Город металлургов вместе с Черемховом – единственные территории области, отмеченные корпорацией «зелёным» светом. Здесь расселение до последнего момента шло по графику. Трудности в Братске возникли с выполнением планов этого и следующего года. По этапу 2015-2016 годов нужно расселить 40,4 тыс. кв. м. На данный момент заключены договоры только на 14 тыс. кв. м. Это 35% от необходимого объёма, сообщили в правительстве региона. По этапу 2016-2017 годов должны расселить 91,8 тыс. кв. м – это 2381 квартира. По состоянию на 23 августа 2016 года заключены конт­ракты для расселения 28,4 тыс. кв. м, или 31% от необходимого объёма.

Как пояснил мэр города Сергей Серебренников, в городе возникли земельные проблемы. Администрация рассчитывала построить дома для переселенцев на месте старых двухэтажных бараков. Но когда их снесли, стало ясно, что для многоэтажек там слишком мало места. К тому же необходимо прокладывать новые коммунальные сети, которые выдержат растущую нагрузку. На днях в городе была найдена новая площадка, уже подписали разрешение на строительство на ней. Но эта мера не разрешает проблему полностью: земли хватит лишь для возведения жилья в объёме 30 тыс. кв. м.

Мэру Братска рекомендовали предлагать жителям не только переселение в новые дома, но и переезд в другие населённые пункты. Денег, заложенных на эти цели, хватит для приобретения жилья в Иркутске, Ангарске, Шелехове. Такой схемой активно пользуются жители Магистрального. В рамках программы переселения граждан из ветхих и аварийных домов для десяти семей приобрели жильё в Иркутске, для 14 – в Шелехове, одна семья переезжает в Братск, четыре – в посёлок Урик Иркутского района. Решается вопрос с переездом жителей Магистрального в посёлок Пивовариха.

Чтобы братчане сами выбрали новое место жительства, в городе планируется провести ярмарку квартир из других территорий. По словам первого заместителя губернатора – председателя правительства Александра Битарова, правительство готово «проработать вопрос с застройщиками, найти подходящее жильё в Иркутске, Ангарске, Шелехове». Мэрии Братска необходимо только предоставить количество семей, готовых переехать из Братска, и количество необходимых для них квадратных метров.

Успешный опыт покупки жилья на вторичном рынке, а не строительство нового – у Иркутска. Здесь за три года для переселенцев было приобретено 972 квартиры. По словам заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике Ивана Готовского, 232 квартиры куплены в этом году, пока заселены 199, остальные находятся в процессе оформления.

В связи с кризисом в Братске столкнулись с новой проблемой – нехваткой средств для софинансирования программы, что является обязательным условием для получения денег от Фонда ЖКХ. Дело в том, что многих жителей переселяют из квартир малой площади – 16–18 кв. м. По закону им должны предоставить равноценное жильё, но настолько маленьких квартир сейчас не строят. Разницу в площадях предоставляемого жилья должны оплачивать из городского бюджета, но в нём есть всего 2–2,5% необходимой суммы.

«Вы знали об этой проблеме уже давно, почему её не решали? Почему пришли только сейчас, а не в начале года, когда мы могли вносить изменения в бюджет? – спросил Александр Битаров. – И если вы видели, что проблема не решается на уровне министерства строительства, почему не обращались напрямую к председателю Правительства? На сегодняшний момент работу данных муниципалитетов и министерства строительства в вопросе исполнения программы по переселению из ветхого и аварийного жилья надо признать неудовлетворительной».

Руслан Болотов отметил, что на сентябрьской сессии Законодательного Собрания планируется рассмотреть вопрос об увеличении финансирования программы. Александр Битаров напомнил: исполнение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья является коллективной ответственностью муниципалитетов и региона, и спрос за это будет жёсткий. Поэтому сейчас необходимо прорабатывать все возможные выходы из сложившейся ситуации.

Убедить Москву

Не только низкое качество жилья и медленные темпы строительства беспокоят представителей Фонда ЖКХ. Федеральные чиновники указали на резко выросшее количество судебных разбирательств. По данным сайта «Реформа ЖКХ», на сегодняшний день суды ведутся по 272 многоквартирным домам (90,72 тыс. кв. м). Ещё в ноябре прошлого года их количество не превышало 20 (6,78 тыс. кв. м).

По словам Руслана Болотова, людей не устраивает перспектива переезда из одного микрорайона в другой, переселенцы недовольны площадью предоставляемых квартир. Семьи с инвалидами настаивают на её увеличении, даже если это противоречит законодательству.

Олег Рурин заметил, что регион гонится за выполнением целевых показателей и забывает о людях. И привёл пример. Дом не заселён, в его отношении ведутся судебные разбирательства, а будущие жильцы уже не попадают в статистику ожидающих расселения.

«Не исключено, что плохо поставлена работа с собственниками и нанимателями жилья на этапе планирования программы. Если вы (правительство области. – Авт.) «в тёмную» строите жильё, а потом как снег на голову вываливаете метры и предложение, конечно, у людей не хватает времени, чтобы в нормальном режиме провести все согласительные процедуры. И вы вынуждены, по нашим ощущениям, формировать списки судебных дел формально. Судебные иски возникают не потому, что есть реальные споры, а потому, что вы прикрываете формально программу, показываете её завершённой, чтобы достигнуть целевых показателей», – подчеркнул Олег Рурин.

Он добавил, что в среднем по России масштаб споров в разы меньше. Хотя это такие же люди, они тоже хотят дополнительные метры, не желают переезжать в другие районы.