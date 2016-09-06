+ добавить комментарий

«Из-за халатности коммунальщиков люди страдать не должны»

Иркутск готовится к отопительному сезону

Более 80% жилых домов в Иркутске уже готовы к началу отопительного сезона. Как отметил на расширенном заседании мэр города Дмитрий Бердников, в нынешнем году коммунальные службы более эффективно, чем в прошлом, занимаются подготовкой к зиме. Между тем несколько управляющих компаний не слишком ответственно подходят к своим обязанностям. По информации представителей Иркутской энергосбытовой компании, до сих пор у УК «Приморский», УК «Троицкое» и ГУ «Жилфонд» не принято ни одного элеваторного узла. Сейчас их деятельность находится под жёстким контролем городской власти, материалы проверок будут направлены в прокуратуру.

«Особое внимание необходимо уделить ненадёжным ТСЖ и управляющим компаниям. Есть такие организации, которые собирают деньги с жителей, но свои обязанности не выполняют. Необходимо пресекать такую деятельность, я надеюсь на поддержку правоохранительных органов и общественности», – за­явил глава города.

Дмитрий Бердников попросил руководителей организаций – муниципальных, коммерческих и общес­твенных – внимательнее относиться к информированию жителей о сроках проведения работ: испытаний теплосетей и подачи тепла. То же касается и деятельности на городских улицах. Рядом с каждым участком, на котором проходит ремонт, должен находиться баннер с данными, какая компания и какие виды работ выполняет, а также срок их завершения. «Всё должно быть доступно и понятно нашим людям. Это то, к чему мы стремимся во всех сферах», – отметил глава областного центра. Руководство города призвало подрядные организации соблюдать сроки восстановления дорожного полотна после земляных работ. На отдельном контроле у иркутской мэрии ремонт на улице Карла Либкнехта.

Как рассказал начальник управления транспорта Евгений Владимирский, с начала года было выдано 340 разрешений на проведение земляных работ. Большая часть из них – 317 – аварийные работы, 23 – плановые. Сейчас на контроле комитета городского благоустройства осталось 63 объекта, из них 53 аварийных и 10 плановых. Все организации укладываются в срок. До 15 октября нарушенное благоустройство должно быть восстановлено.

Земляные работы на 14 участках проходили с ограничением или закрытием движения транспорта. До сих пор ограничение сохраняется на нескольких магистралях. До 15 сентября подрядчики обещают восстановить сужение проезжей части на пересечении Карла Либкнехта и 1-й Советской. До 15 октября заработают все полосы на объездной дороге Первомайского и Университетского на пересечении с улицей Лермонтова. До этого же времени закончится ремонт на Нижней Набережной. Как сообщили в администрации, специалисты комитета городского обустройства ежедневно наблюдают за ходом работ: темпы ремонта высокие, подрядчики укладываются в установленные сроки.

У коммунальщиков есть больше полумесяца для того, чтобы завершить все приготовления к отопительному сезону. Тепло в дома города подадут тогда, когда более пяти дней температура на улице в среднем не будет подниматься выше восьми градусов тепла. В 2013 году отопительный сезон начался 24 сентября, в 2014 и 2015 годах батареи стали тёплыми 28 сентября.

Как сообщила заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман, к началу сентября все муниципальные учреждения образования были полностью готовы к отопительному сезону.

По информации заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства Евгения Дрокова, в Правобережном округе жилые дома готовы к началу отопительного сезона на 84%, в Октябрьском – на 88%, в Свердловском – на 74%, в Ленинском – на 83,5%.

На сегодняшний день опасения вызывает деятельность трёх управляющих компаний: УК «Приморский», УК «Троицкое» и ГУ «Жилфонд». В дома, которые обслуживает компания «Приморский», перед заседанием с проверкой выехал вице-мэр города Иван Носков. По итогам анализа работа управляющей компании по подготовке к зиме признана неудовлетворительной. Этот вопрос находится под жёстким контролем городских властей. Материалы по результатам проведённых проверок будут направлены в прокуратуру.

Вопросы у участников совещания возникли к двум «особо отличившимся» организациям из списка. Представители УК «Троицкое» на совещание не явились. Как пояснил сотрудник УК «Приморский», для проверки компания предъявила 151 тепловой пункт, по 54 объектам выданы акты с отметкой. У организации есть крупная задолженность перед энергосбытовой компанией. Представитель УК пообещал в ближайшее время предоставить график погашения долга. Руководство города потребовало в течение 10 дней привести все дела в порядок. Если за это время организация не сможет показать, что умеет работать хорошо, наказание не заставит себя ждать. «Из-за халатности коммунальщиков не должны страдать люди», – заявил Евгений Дроков.

С начала года было выдано 340 разрешений на проведение земляных работ Автор фото: Николай БРИЛЬ

По прогнозам синоптиков, снег в городе ляжет во второй половине октября. По словам директора «Иркутскавтодора» Евгения Чайковского, к началу сезона работники предприятия подготовили 339 единиц техники. Машин не хватает, поэтому, чтобы вовремя справляться со снегом и гололёдом на дорогах, муниципальное предприятие намерено привлекать дополнительную технику по договорам. Запланирована также покупка партии подметальных машин. Заключены договоры на покупку антигололёдных материалов. В нынешнем году будет приобретено 10 тысяч тонн отсева, столько же щебня, восемь тысяч тонн соли и шесть тысяч тонн жидкого реагента. Безопасность веществ подтверждена сертификатами. Но, поскольку ежегодно жители города высказывают беспокойство по поводу безвредности реагентов, Дмитрий Бердников попросил руководство МУПа провести дополнительные проверки материалов в лаборатории.

Отчитываясь о готовности к холодному времени года, несколько управляющих компаний сообщили, что снег с крыш они будут убирать собственными силами. В ответ на это получили замечание от администрации. Работы на высоте должны выполнять специалисты, соблюдая все требования безопасности. Кроме того, опыт прошлого года показал, что управляющие компании не всегда справлялись с уборкой снега с крыш. В нынешнем году таких недоработок возникать не должно.

Помимо этого Евгений Дроков обратился к руководителям управляющих компаний с просьбой работать над увеличением количества соглашений, заключённых с жильцами. Документы смогут сделать работу УК более прозрачной и понятной для людей. Ведь в договорах указана важная информация – площадь территории, подлежащей уборке, время наведения порядка. К следующему заседанию должно быть заключено 100% соглашений.

С 15 сентября городские власти планируют провести смотры готовности управляющих компаний к зимнему периоду. Проверять будут укомплектованность дворниками, наличие снегоуборочной техники и договоров на вывоз снега. Проверка пройдёт во всех управляющих компаниях города.