Памятные даты

260 лет назад (1756) при Иркутской школе геодезии и навигации открыт класс японского языка для подготовки переводчиков.

110 лет (1906) со дня открытия лицея № 36 (негосударственное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 ОАО «Российские железные дороги»), бывшего технического лицея № 42 ВСЖД, созданного на базе начального училища для детей железнодорожных служащих станции Иркутск-Пассажирский (ул. Профсоюзная, 3).

25 лет назад (1991) в Иркутском государственном университете организован Сибирско-американский факультет (САФ), созданный совместно с Мэрилендским университетом менеджмента (США).

145 лет назад (1871) была открыта стоянка каменного века на месте котлована, вырытого под Иркутский военный госпиталь в Знаменском предместье, вошедшая позднее в науку под названием «Военный госпиталь». Это был первый найденный в России археологический объект эпохи палеолита.

60 лет назад (1956) с момента перекрытия Ангары плотиной ГЭС «Востсибрыбвод» приступил к зарыблению Иркутского водохранилища. Были доставлены мальки сига, сазана, карпа и других пород рыб. В целях создания нормальных условий для развития молоди и образования промысловых стад всякий промысел всеми видами орудий лова был запрещён от озера Байкал до плотины ГЭС.

45 лет назад (1971) иркутские судостроители ремонтно-эксплуатационной базы (РЭБ) флота построили первый катамаран по проекту капитана А.Ф. Наумова.

55 лет назад (1961, сентябрь) вышел из печати литературно-художественный и общественно-политический альманах «Ангара», посвящённый 300-летию Иркутска.

35 лет назад (1981) в Иркутске по ул. Розы Люксембург, 317а, открылась школа № 30.

5 лет назад (2011) «Атлас развития Иркутска» выпустил к 350-летию города Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. В альбоме на 131 страницу 65 карт. Учёные составили карту транспортной доступности Иркутска и карту аварийности на дорогах. Впервые в атласе в качестве пилотного проекта появилась карта политической активности населения. В атласе есть масса любопытных карт и показателей. К примеру, можно увидеть карту Иркутской агломерации или узнать, как повлиял ЕГЭ на миграционные процессы.

12 сентября 5 лет назад (2011) в Иркутске распахнул свои двери для посетителей отреставрированный Дом-музей Трубецких. К открытию была подготовлена новая экспозиция «Эпоху отразившая судьба». Она состояла из нескольких тематических зон, были представлены подлинные вещи семьи Трубецких, награды Сергея Трубецкого, рисунки детей и прочее.

12 сентября 5 лет назад (2011) ко дню празднования 350-летия города Иркутска в сквере у переулка Волконских состоялось открытие памятника жёнам декабристов. В мероприятии приняли участие первые лица города, почётные граждане Иркутска, потомки декабристов, представители общественных организаций, учащиеся лицея № 2, рядом с которым установлен памятник. 3-метровая бронзовая фигура изображает княгиню Марию Волконскую – жену декабриста князя Сергея Волконского.

На торжественной церемонии были вручены три миниатюры памятника, их подарили предпринимателю Виктору Захарову (на его деньги был установлен памятник), Музею истории города Иркутска и музею Волконских.

12 сентября (30 августа) 115 лет назад (1901) в Иркутске по проекту архитектора А.И. Кузнецова на Преображенской улице (ныне ул. Тимирязева) закончено строительство главного здания с каланчой для 3-й пожарно-полицейской части. Начало строительства датируется 1900 годом. Торжественное освящение состоялось 30 августа 1901 года. Реконструкция пожарной каланчи была завершена в декабре 2012 года. 10 июня 2014 года, в честь 200-летия пожарной охраны г. Иркутска, в здании состоялось торжественное открытие музея пожарной охраны г. Иркутска и Иркутской области.