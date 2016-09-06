+ добавить комментарий

Панно в честь Владимира Гуркина

К 65-летию со дня рождения автора пьесы «Любовь и голуби»

Автор: Любовь Васильева, Галина Солуянова

13 сентября 2016 года нашему земляку актёру, режиссёру, сценаристу, драматургу Владимиру Гуркину исполнилось бы 65 лет. В 1967 году из города Черемхова приехал поступать в Иркутское театральное училище 15-летний мальчишка. Звали его Володя Гуркин, и он очень хотел стать актёром. Среди дипломных работ был спектакль по пьесе Чехова «Чайка», где Гуркин сыграл главного героя – начинающего драматурга Константина Треплева. Мог ли тогда кто-либо представить себе, что эта роль станет пророческой?

Владимир Гуркин, по версии иностранных специалистов, вошёл в сотню лучших комедиографов ХХ века

Сегодня иркутяне гордятся тем, что в нашем городе учился и служил на тюзовской сцене Владимир Павлович Гуркин, который, по версии иностранных специалистов, вошёл в сотню лучших комедиографов ХХ века. Его пьеса «Любовь и голуби» блистательно идёт на театральных подмостках России, ближнего и дальнего зарубежья. Она была экранизирована Владимиром Меньшовым и до сих пор неизменно при показе фильма по телевизионным каналам притягивает к экранам почитателей.

Им написаны и другие пьесы: «Зажигаю днём свечу», «Музыканты», «Шёл медведь по лесу…», «Золотой человек», «Плач в пригоршню», «Прибайкальская кадриль», «Саня, Ваня, с ними Римас». Театры с завидным постоянством обращаются к драматургическому наследию нашего земляка Владимира Гуркина.

Уже состоялось немало мероприятий, посвящённых юбилейной дате драматурга. Готовятся и новые. В Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского пройдёт презентация библиографического указателя драматургического наследия Владимира Гуркина. В Культурном центре имени Вампилова состоится круглый стол «Драматург жизни» и откроется памятная выставка «Подлинное драматургическое изумление» (5 – 29 сентября). Публичная читка пьес «Музыканты» состоится в Братском драматическом театре. Беседы по истории драматургии «О творчестве В.П. Гуркина» проведут в Иркутском театральном училище.

В рамках сезона историко-культурного проекта «Прогулки по старому Иркутску» финальным аккордом стала история «Любовь и голуби» с участием Екатерины Гуркиной, дочери известного драматурга. Вечер памяти драматурга проведут в Иркутском ТЮЗе имени Вампилова. В нём примут участие друзья и актёры, режиссёры и театроведы – все, кому довелось работать и общаться с Владимиром Павловичем.

Спектакль по пьесе Гуркина «Прибайкальская кадриль» готовятся показать артисты народного театра «Общение» (ДК «Мир», г. Усолье-Сибирское). Эта пьеса стала визитной карточкой черемховского театра. Владимир Гуркин поставил её в 2003 году. Точная по быту деревенская комедия пришлась ко двору на многих театральных подмостках России. Весной этот спектакль с удовольствием посмотрели иркутяне на сцене ТЮЗа имени Вампилова.

Большое событие состоится в Черемхове – родном городе драматурга. Здесь пройдёт II Межрегиональный театральный фестиваль провинциальных театров «Театральная провинция». Событие объединит театры Иркутской области.

В рамках фестиваля запланирована творческая встреча с драматургом Ксенией Драгунской. Лекцию «Новая театральность – главные тенденции современного театра» проведёт кандидат искусствоведения А. Арефьева (г. Москва). Интересным будет мастер-класс театрального педагога, заслуженного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств РФ, режиссёра и актёра Дмитрия Брусникина (г. Москва). Привлечёт внимание театральной общественности режиссёрская лаборатория «Дома 20/16» по пьесам Владимира Гуркина. На театральное событие в Черемхово приглашена семья драматурга.

Владимир Павлович был человеком необычайно доброй души. Его любовь к людям, чувство юмора, правдивость, самобытное творчество – то, что отличало его от других, – по-прежнему живут и учат добру. Земляки-черемховцы берегут память о замечательном человеке. На здании драматического театра, которому присвоено имя Гуркина, установлена мемориальная доска сценаристу, драматургу, актёру. Рядом с театром открыта скульптурная композиция, посвящённая трём драматургам – Александру Вампилову, Владимиру Гуркину и Михаилу Варфоломееву, жизнь которых была связана с этим городом. Автор работы иркутский скульптор Карим Мухамадеев подарил не только маленькому шахтерскому городу, но и всей России ещё одну память о Владимире Гуркине – скульптурную композицию, посвящённую героям любимого в народе фильма «Любовь и голуби».

Голубятня с мемориальным панно – как памятное место, символ творческой признательности и народной памяти драматурга – может появиться и в Иркутске. В преддверии юбилейной даты сложилась инициативная группа, в которую вошли общественные деятели и деятели культуры Приангарья. Ими принято решение: в год 355-летия Иркутска сделать подарок и вспомнить добром человека, принёсшего славу нашему краю. К юбилею Владимира Гуркина решено изготовить и разместить бронзовое панно с изображением знаменитого драматурга в 130-м квартале. Установка панно уже согласована с городскими властями и комиссией по топонимике. Представители инициативной группы предполагают, что панно будет открыто 13 сентября – в день 65-летия Владимира Гуркина.

Все желающие могут принять участие в народном проекте и перечислить средства на счёт скульптора, который будет изготавливать панно: ИП Скачков Евгений Иванович, ИНН 381258900247, счёт 40802810574000994901, БИК 045004816, Сибирский филиал ОАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск, счёт 30101810500000000816.

Продолжение темы – в следующем номере «ВСП»