+ добавить комментарий

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Губерния: 06 сентября 2016

Общество

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Наука на службе земли

Научные учреждения, занятые разработкой новых технологий в сельском хозяйстве, получат поддержку из областного бюджета

Автор: Мария Серебрянникова

Министерство сельского хозяйства Иркутской области планирует ввести с 2017 года государственную поддержку за внедрение в сельскохозяйственное производство новых научных разработок. Об этом сообщил глава министерства сельского хозяйства региона Илья Сумароков. Поддержка будет оказываться научным учреждениям, участвующим в создании и внедрении конкурентоспособных, адаптированных к условиям Приангарья технологий, основанных на новейших достижениях сельхознауки.

Разработкой механизмов нового вида поддержки, а также координацией деятельности по научно-техническому обеспечению развития сельского хозяйства региона будет заниматься созданная при правительстве Иркутской области рабочая группа, организованная в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства». 

В обязанности группы также будет входить разработка научно-технической программы развития сельского хозяйства региона. 

Илья Сумароков сообщил, что в ходе исполнения указа президента Российской Федерации министерством разработан план научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства региона. 

– Без науки и научных достижений, а также без их внедрения в реальное производство можно тратить огромные средства, но результата и отдачи не получить. Использование имеющегося в Приангарье потенциала аграрной науки при его эффективной господдержке позволит разработать конкурентоспособную научно-техническую продукцию в соответствии с потребностями агропромышленного производства региона, – отметил министр.

По словам главы регионального минсельхоза, ситуация с засухой 2015 года наглядно показала, что работа по предотвращению потерь урожая должна осуществляться в тес­ном сотрудничестве с научным сообществом. Министерством совместно с учёными Иркутского научно-исследовательского института сельского хозяйства и Иркутского государственного аграрного университета изданы рекомендации «Адаптивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в условиях Иркутской области», которые доведены до каждого сельхозтоваропроизводителя.

Илья Сумароков также рассказал, что в регионе учёными активно ведётся работа по селекции сельскохозяйственных культур. Этим направлением занимается  ФГБНУ «Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». Кроме того, селекция зерновых культур и картофеля ведётся в Иркутском государственном аграрном университете. Селекция озимых зерновых – на опорном пункте Сибирского института физиологии и биохимии рас­тений. За годы деятельности отделом селекции Иркутского НИИСХ выведены и районированы 78 сор­тов полевых культур, из них в настоящее время на полях области возделывается 24 сорта. Помимо Иркутской области, некоторые сорта возделываются в шести регионах Сибири, а также в Республике Удмуртия и Пермском крае.

Только за последние пять лет  районировано и внедрено в производство 14 сортов зерновых и зернобобовых культур, в том числе шесть сортов Тулунской селекции, несколько сортов гречихи, пять сортов картофеля.

 

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