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Губерния: 06 сентября 2016

Общество

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Реконструкция дороги Баяндай – Еланцы – Хужир завершится в октябре

Автор: Соб. инф.

Реконструкция автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир на участке с 95 по 108 км в Ольхонском районе завершится в октябре. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов. Он подчеркнул, что с вводом этого участка будет ликвидирован последний гравийный разрыв на трассе до посёлка МРС.

Сейчас на объекте идут укрепительные работы на водопропускных трубах, ведётся устройство покрытия – нижнего слоя основания, асфальтобетонной смеси и верхнего слоя, ведутся подготовительные работы для укрепления откосов. С 10 августа подрядчик организовал работу в двухсменном режиме, введено дополнительно 15 единиц дорожной техники – автосамосвалы, дорожные машины и др.

– Этот объект важен для развития туристического потенциала региона, ежегодно количество желающих посетить Малое море и остров Ольхон увеличивается, поэтому ликвидация последнего гравийного разрыва на трассе сделает путешествие более комфортным и безопасным, – подчеркнул Евгений Липатов.

Реконструкцию дороги начали ещё в 2008 году. Затем работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования, возобновлены в 2012 году. Госконтракт на завершающий отрезок реконструкции был заключён в 2014 году. Сдача объекта запланирована на 30 октября 2016 года.

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