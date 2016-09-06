+ добавить комментарий

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Губерния: 06 сентября 2016

Общество

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Санобработка по полной программе

Черемховский психоневрологический интернат продолжит работу после реорганизации

Автор: Олег Ратников

Все дети из Черемховского психоневрологического интерната переведены в другие учреждения. Сейчас проводится полная дезинфекция здания. Однако учреждение не будет расформировано и после определённой реорганизации продолжит работу по прежнему профилю. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

На сегодняшний день здание печально известного психоневрологического интерната в Черемхове стоит пустым. Детей из него перевели, в помещениях проводится полная санитарная обработка. После того как Роспотребнадзор даст положительное заключение, учреждение продолжит работу по прежнему профилю.

– У нас были мысли закрыть интернат, расформировать его, – говорит Владимир Родионов. – Но в итоге решили сохранить. Здесь была проделана колоссальная работа, нельзя ставить на ней крест. 

Однако учреждение будет разукрупнено. После реорганизации сюда планируется возвратить примерно 50 ребятишек. Остальные будут распределены между соцучреждениями Саянска и Иркутска. Причём дети с наиболее тяжёлой патологией будут находиться в Иркутске, под постоянным наблюдением врачей. Специалисты так и не смогли однозначно определить пути заражения детей. При этом отмечается совершенно нетипичное течение заболевания.

– Я призываю всех ещё раз задуматься, почему у нас в регионе рождается такое количество детей с тяжёлой патологией, – отмечает заместитель председателя областного правительства Валентина Вобликова. – Ведь это не медицинская проблема, это проблема социальная. Все дети из Черемховского психоневрологического интерната рождены  мамочками, которые употребляли алкоголь и наркотики, не состояли на медицинском учёте во время беременности. Вот о чём нужно говорить с нашей молодёжью. Когда приехали московские коллеги, они были просто поражены таким огромным количеством патологий в регионе. 

Через несколько лет будет практически расформирован Сергинский психоневрологический интернат на 430 человек. Владимир Родионов признал, что это учреждение является худшим в области. В этом году из него уже было переведено 120 человек в Усть-Илимский дом-интернат. В будущем году планируется перевести ещё около сотни человек. В бюджете уже заложено 105 млн рублей на ремонт каменного здания в Чуне, в котором раньше располагался оздоровительный лагерь. Именно там и планируется открыть новое учреждение психоневрологического профиля. В итоге в Сергине останется не более ста человек, которые смогут работать в подсобном хозяйстве. 

На сегодня в области действуют 28 стационарных учреждений, подведомственных министерству социальной защиты, опеки и попечительства. 16 учреждений имеют психоневрологический профиль, в них проживают 3 тыс. человек, в том числе 880 детей. Очередь в такие учреждения сокращается, но она всё ещё есть. Например, в 2012 году место в доме-интернате хотели получить 892 человека. На 1 января 2014 года в очереди стояло 728 человек, то есть улучшения ситуации почти не отмечалось. На 1 августа 2016 года неустроенными остались 163 человека. Полностью ликвидирована только очередь в детские дома.

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