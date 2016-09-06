+ добавить комментарий

Концертный зал Дениса Мацуева

появится в Иркутске в ближайшие годы

Автор: Мария Серебренникова

В Иркутске приступают к проектированию концертного зала Дениса Мацуева. Об этом заявили на презентации открытого Всероссийского конкурса с международным участием на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию «Квартал XXI века». В мероприятии участвовали мэр города Дмитрий Бердников, народный артист РФ, Почётный гражданин Иркутска Денис Мацуев, президент группы компаний «БЭЛ Девелопмент» Елена Комиссарова, представители администрации Иркутска и архитектурного сообщества.

В соответствии с техническим заданием конкурса на земельном участке в районе дома № 23 на улице Сурикова предполагается строительство концертного зала, жилых домов, а также благоустройство набережной реки Ангары.

«Концертный зал очень нужен Иркутску. Горожане привыкли к классической музыке, и наша задача – создать всё для того, чтобы люди могли наслаждаться любимыми произведениями. Радует, что вопрос начал решаться. Надеюсь, концертный зал станет ещё одной визитной карточкой моего родного города», – отметил Денис Мацуев.

«Для Иркутска проведение такого конкурса имеет большое значение. Горожане много лет ждут преображения этой части города, которая незаслуженно выключена из жизни областного центра. Рядом расположены Спасская церковь, собор Богоявления, католический костёл, мемориал «Вечный огонь Славы». Проект развития этой территории должен органично вписаться в существующий историко-культурный ландшафт, соответствовать архитектурному стилю Иркутска, подчеркнуть уникальность города», – считает Дмитрий Бердников.

Заказчиком конкурса выступает общество с ограниченной ответственностью «Иркутск Девелопмент», проводится мероприятие при поддержке Союза архитекторов России и администрации города Иркутска. Его цель – поиск лучших градостроительных и архитектурно-планировочных решений, гармонирующих с ценной исторической застройкой и силуэтом формируемой набережной, а также подготовка рекомендаций по внесению изменений функционального зонирования территории «Квартала XXI века» в генеральный план и иную градостроительную документацию Иркутска.

Жюри объединяет общественных деятелей, представителей администрации города Иркутска, архитекторов, представителей заказчика, экспертов в области градостроительства, создания и эксплуатации объектов. Почётным председателем жюри выступает Денис Мацуев. С подробностями проведения конкурса и участия в нём можно познакомиться на официальном сайте http://www.kvartal21.ru.