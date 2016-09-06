+ добавить комментарий

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Губерния: 06 сентября 2016

Общество

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Пятая четверть на свежем воздухе

В регионе подвели итоги летней оздоровительной кампании

Автор: Мария Серебрянникова

930 оздоровительных учреждений работали этим летом в Иркутской области. За время школьных каникул в них отдохнуло более 130 тысяч детей. Кроме этого почти столько же детей побывало на туристических слётах, фестивалях и экскурсиях. Об итогах летнего оздоровительного сезона в Приангарье на минувшей неделе рассказала заместитель председателя регионального правительства Валентина Вобликова.

Бюджет летней оздоровительной кампании 2016 года в Иркутской области составил 790 млн рублей. Из них 593 млн – средства областного бюджета, остальное – деньги родителей, муниципалитетов и предприятий. Более 20 млн выделил федеральный бюджет. Эти средства были направлены на организацию отдыха для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Больше всего ребят – около 55 тысяч – побывало в лагерях дневного пребывания. Таких лагерей в области 764, в основном они действуют на базе общеобразовательных школ. Конечно, оздоровительный эффект они дают не такой хороший, как загородные лагеря. Но, отдавая на месяц ребёнка в дневной лагерь, родители могут быть спокойны. Они знают, что дети накормлены, напоены и заняты делом. 

В 70 загородных лагерях летом отдохнуло 42 тысячи детей. В регионе работает программа по ремонту загородных лагерей, и за четыре года удалось значительно улучшить материальную базу. В первую очередь были переоборудованы пищеблоки, поскольку современное оборудование на кухне – это гарантия безопасности. Кстати, безопасность стала девизом нынешнего лета для всех организаторов летнего отдыха. 

– Эта кампания была сложной, как никогда, – говорит Валентина Вобликова. – Трагические события в Карелии внесли свои коррективы. Более 1300 проверок прошло по областным лагерям. Зато благодаря такому вниманию в этом году не было серьёзных происшествий. 

По словам Валентины Вобликовой, мониторинг обстановки осуществлялся два раза в день – в 6 утра и в 9 вечера. Регистрировались все происшествия. К счастью, происшествий, повлекших серьёзный вред здоровью, удалось избежать. При этом все дети были застрахованы, и родители уже сейчас получают страховые выплаты. 

Все дети, которые нуждались в более серьёзном оздоровлении, получили возможность поправить здоровье. Около 18,4 тысячи детей этим летом побывали в санаториях и прошли курс лечения. Некоторые родители уже сейчас начинают подавать заявления на следующий год. Что касается детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, сирот, ребят из неблагополучных семей, то 83% из них побывали в летних лагерях. 

Отдельные творческие смены были организованы для юных дарований. Для детей-инвалидов и их родителей тоже прошли особые сезоны. «Жизнь показала, что это хорошее дело, – говорит Валентина Вобликова. – Дети начинают общаться, они получают толчок в развитии. Кроме того, летний отдых очень хорошо сказывается на здоровье. Это важно и для родителей, которые получают возможность чуть-чуть передохнуть, расправить плечи. Воспитывать особых детей – это огромный труд, и нужно семье в этом помогать». 

Валентина Вобликова заявила, что в проекте бюджета 2017 года планируется заложить не менее ­8 млн рублей на финансирование проезда во всероссийские лагеря. Нынешним летом  во всероссийских лагерях побывало 663 ребёнка из Иркутской области. Все ребята победили в различных конкурсах и получили путёвки в качестве поощрительного приза. Однако если путёвки победителям достаются бесплатно, то оплачивать проезд, по большому счёту, приходится родителям. В нынешнем году областной бюджет выделил на данные цели только 1,8 млн рублей, но этого не хватает. 

– Если больше средств будет заложено в бюджет, мы сможем провести конкурсы ещё в начале года, когда билеты стоят дешевле, – говорит Валентина Вобликова. – Это даст нам возможность отправить во всероссийские лагеря как можно больше детей.

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