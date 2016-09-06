+ добавить комментарий

Чужой в кузове

Если вы хотите поменять в своём автомобиле двигатель, постарайтесь найти порядочных исполнителей, которые не создадут вам серьёзных проблем

Автор: Олег Ратников

Владелец «Ниссана Кашкая» Олег Батасов (фамилия изменена) вроде бы всё так и сделал: нашёл в Иркутске фирму с известным и громким именем, которая пообещала произвести необходимую замену качественно и в срок. По договору деньги за двигатель и его установку были внесены заранее: 60 тысяч рублей. Осталось только порадоваться результату. Но не тут-то было.

Суд установил, что никаких капризов и излишних требований у заказчика не было

Очень скоро водитель обнаружил, что на установленный двигатель были переставлены детали другого мотора. И вообще при эксплуатации он «троил», не работал датчик уровня масла. Разумеется, обратился к исполнителям. Те заменили свечи зажигания, причём предоставил их сам заказчик. Но на этом проблема не разрешилась. Тогда автовладелец написал претензию, в которой попросил расторгнуть договор и вернуть ему потраченные деньги. В фирме продолжали тянуть резину. В частности, предложили поменять катушки зажигания с условием: «Принеси сам». Увы, и эта операция всех проблем не решила. Побежало моторное масло. Вторая попытка вернуть деньги тоже успеха не принесла.

Наконец, свои мытарства Батасов описал в исковом заявлении в Ангарский городской суд, который и установил, что никаких капризов и излишних требований у заказчика не было. С двигателем его, действительно, надули, о чём свидетельствовало и заключение независимых экспертов из ООО СТО «Автомастер». В акте технического состояния автомобиля было отмечено несколько неисправностей, для устранения которых требовалось «заменить впускной и выпускной коллекторы, электропровода, поддон и картер». И самый главный вывод: «Модификация двигателя не подходит (либо требует модернизации) к данному типу кузова».

По решению Ангарского городского суда недобросовестная фирма должна выплатить истцу не только те 60 тысяч, что он внёс по договору, но ещё и такую же сумму штрафа и неустойки. Всего 120 тысяч рублей. Когда двигатель заказчика «троит», множатся и убытки нерадивых исполнителей.