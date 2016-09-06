+ добавить комментарий

Златая цепь его страсти

Он грабил женщин легко, унося добычу в одном кулаке

Автор: Людмила ФОМИНА

Как правило, это были золотые цепочки с кулонами, которые так любят дамы всех возрастов. В толпе прохожих Сергей Радуев (фамилия изменена) выделял для себя подходящую «шейку», какое-то время неотступно следовал за ней, а потом моментально срывал с женщины ювелирное украшение и скрывался с ним из виду. Иногда менял почерк и грабил продавщиц, увлечённых покупателем и раскладкой товара. Любимым местом грабежа в Иркутске были центральные улицы, где люди среди бела дня совершенно не ожидают наглых грабительских действий.

Любитель ажурного золотишка ходил на свой промысел, как на работу

Судя по материалам этого уголовного дела, которое рассматривал Кировский районный суд Иркутска, осенью прошлого года любитель ажурного золотишка ходил на свой промысел, как на работу. Очередной успех, вероятно, кружил ему голову. Никакой погони, полная безнаказанность. Ошеломлённые жертвы часто впадали в ступор, даже не в силах закричать и привлечь к себе внимание. В деле описаны пять грабежей 21-летнего Радуева, то есть открытых хищений чужого имущества. Но однажды он всё-таки попался и предстал перед судом, тем самым оборвав дальнейший вероятный список своих жертв.

Подсудимый испугался, поняв, что его могут упечь за решётку, и поспешил добровольно возместить нескольким пострадавшим имущественный ущерб. Суд принял во внимание и положительные характеристики на него по месту жительства и службы в армии. К тому же живёт с родителями, это хоть какой-то, но сдерживающий фактор. По приговору Радуев получил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. А одной пострадавшей он ещё и выплатит пять тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда, так как она представила справку с диагнозом «острая реакция на стресс».

В любом случае для подсудимого это единственный шанс спасения собственной жизни. Другого такого не будет. Если рука ещё раз потянется за лёгкой наживой, ему припомнят всё.