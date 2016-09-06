+ добавить комментарий

Rambler's Top100
rss       
 

Губерния: 06 сентября 2016

Общество

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Не зевайте, продавцы

Глаз воровки со стажем всегда нацелен на вещь, оставленную без присмотра

Автор: Галина Толоконникова

Известно, что зоркость воровского глаза измеряется не в диоптриях. Чтобы незаметно положить чужую вещь в свой карман и так же незаметно скрыться, нужно быть виртуозом и обладать немалыми психологическими способностями, где дерзость и выдержка играют особую роль. Валентина Гусакова могла считать себя опытной воровкой, ведь другой профессии в 35 лет она просто не знала. После нескольких ходок в зону и условно-досрочных освобождений даже и не думала бросать столь «прибыльное» занятие.

Но вновь попалась в руки правосудия. Ангарский городской суд рассматривал её уголовное дело по пяти эпизодам краж, которые в немалой степени могли охарактеризовать почерк воровки. Местом ежедневных «прогулок» Гусаковой были всевозможные павильончики ангарских торговых центров, где она высматривала очередную жертву не только среди покупателей, но и среди продавцов. Охотница давно заметила, что именно продавцы нередко бывают самыми рассеянными и невнимательными. К тому же всё своё личное  имущество, сумку, телефон, стараются держать под руками. Нужно  просто дождаться, когда они займутся очередным покупателем.

Один из эпизодов уголовного дела как раз из этого разряда. Продавщица настолько отвлеклась, что воровке удалось нырнуть в подсобку и украсть сумку с деньгами, документами и ключами от машины. 

В одну секунду пострадавшая лишилась самого необходимого, включая приличную сумму: 47 тысяч рублей. Меньше всего было жалко набора косметики. Примечательно, что документы и ключи были выброшены возле мусорного бака. Их нашёл и вернул хозяйке сердобольный прохожий.   

Ещё один случай тоже был связан с прилавком. Гусакова увидела, как продавщица на «минутку» сунула 16 тысяч под стопку женского белья. Эти деньги тут же уплыли в загребущие руки. Через несколько дней ей удалось поживиться кошельком, планшетом и сотовым телефоном. Здесь уже хватались за голову покупатели. И опять же деталь: дорогую технику воровка сбывала по бросовой цене – в 10 раз дешевле настоящей стоимости. Так, планшетный компьютер ушёл всего за одну тысячу рублей. Покупатель на такой подозрительный товар находился легко.   

Совокупность исследованных доказательств по этому делу не вызывала сомнений в виновности подсудимой. Нашли даже ворованные пустые кошельки, которые Гусакова небрежно кидала под крыльцо своего дома. Вдобавок её опознали пострадавшие. Но вот сама она в какой-то момент решила объявить себя невиновной. И тогда в судебном заседании были оглашены показания, которые подсудимая давала в ходе предварительного следствия. А там она рассказала всё в деталях. По приговору Ангарского городского суда любительница воровского шопинга проведёт в колонии общего режима семь лет и выплатит деньги по искам пострадавших. Под стражу рецидивистку взяли в зале суда, впрочем, к этому она была готова.

       

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Таланты без поклонников

Не зевайте, продавцы

Глаз воровки со стажем всегда нацелен на вещь, оставленную без присмотра

Известно, что зоркость воровского глаза измеряется не в диоптриях. Чтобы незаметно положить чужую вещь в свой карман и так же незаметно скрыться, нужно быть виртуозом и обладать немалыми психологическими способностями...

06.09.2016, Губерния
Таланты без поклонников

Лёгким жестом рук

Воры, специализирующиеся на краже сотовых телефонов, прекрасно знают места удачной охоты

Взять компьютерные клубы. Как правило, их завсегдатаи увлечены играми. Свои сотовые телефоны многие кладут рядом с собой, чтобы услышать вызов. Но сами уже далеко от мира сего. Они даже не подозревают...

16.08.2016, Губерния
Таланты без поклонников

Шкура неубитого медведя

Надежды преступников, что деньги из вскрытого платёжного терминала потекут рекой, не оправдались

Внутри железного ящика было чуть больше 35 тысяч рублей. Намного дороже стоило само оборудование вместе с фискальным регистратором, электронным прибором, снабжённым устройством для печатания кассового чека...

09.08.2016, Губерния
Таланты без поклонников

Ложный донос на свою голову

Чтобы скрыть вину в ДТП, водитель разыграл целый спектакль с похищением автомобиля

Василий Тикунов (фамилия изменена) работал водителем у индивидуального предпринимателя. Случилось так, что по его вине произошло ДТП на улице Ворошилова в Ангарске. Вместо того чтобы, как и положено...

03.05.2016, Губерния
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo

Недвижимость

Новости компаний
Адреса и телефоны музеев на интернет портале

где купить гироскутер за 8 тысяч для детей

СБлШв 3х50-10 продажа

Матрасы для взрослых
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний