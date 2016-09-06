+ добавить комментарий

Не зевайте, продавцы

Глаз воровки со стажем всегда нацелен на вещь, оставленную без присмотра

Автор: Галина Толоконникова

Известно, что зоркость воровского глаза измеряется не в диоптриях. Чтобы незаметно положить чужую вещь в свой карман и так же незаметно скрыться, нужно быть виртуозом и обладать немалыми психологическими способностями, где дерзость и выдержка играют особую роль. Валентина Гусакова могла считать себя опытной воровкой, ведь другой профессии в 35 лет она просто не знала. После нескольких ходок в зону и условно-досрочных освобождений даже и не думала бросать столь «прибыльное» занятие.

Но вновь попалась в руки правосудия. Ангарский городской суд рассматривал её уголовное дело по пяти эпизодам краж, которые в немалой степени могли охарактеризовать почерк воровки. Местом ежедневных «прогулок» Гусаковой были всевозможные павильончики ангарских торговых центров, где она высматривала очередную жертву не только среди покупателей, но и среди продавцов. Охотница давно заметила, что именно продавцы нередко бывают самыми рассеянными и невнимательными. К тому же всё своё личное имущество, сумку, телефон, стараются держать под руками. Нужно просто дождаться, когда они займутся очередным покупателем.

Один из эпизодов уголовного дела как раз из этого разряда. Продавщица настолько отвлеклась, что воровке удалось нырнуть в подсобку и украсть сумку с деньгами, документами и ключами от машины.

В одну секунду пострадавшая лишилась самого необходимого, включая приличную сумму: 47 тысяч рублей. Меньше всего было жалко набора косметики. Примечательно, что документы и ключи были выброшены возле мусорного бака. Их нашёл и вернул хозяйке сердобольный прохожий.

Ещё один случай тоже был связан с прилавком. Гусакова увидела, как продавщица на «минутку» сунула 16 тысяч под стопку женского белья. Эти деньги тут же уплыли в загребущие руки. Через несколько дней ей удалось поживиться кошельком, планшетом и сотовым телефоном. Здесь уже хватались за голову покупатели. И опять же деталь: дорогую технику воровка сбывала по бросовой цене – в 10 раз дешевле настоящей стоимости. Так, планшетный компьютер ушёл всего за одну тысячу рублей. Покупатель на такой подозрительный товар находился легко.

Совокупность исследованных доказательств по этому делу не вызывала сомнений в виновности подсудимой. Нашли даже ворованные пустые кошельки, которые Гусакова небрежно кидала под крыльцо своего дома. Вдобавок её опознали пострадавшие. Но вот сама она в какой-то момент решила объявить себя невиновной. И тогда в судебном заседании были оглашены показания, которые подсудимая давала в ходе предварительного следствия. А там она рассказала всё в деталях. По приговору Ангарского городского суда любительница воровского шопинга проведёт в колонии общего режима семь лет и выплатит деньги по искам пострадавших. Под стражу рецидивистку взяли в зале суда, впрочем, к этому она была готова.