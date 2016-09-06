+ добавить комментарий

Убивать не хотел

Судьи часто слышат эту фразу от подсудимых, нажавших на курок

Автор: Татьяна СУДАКОВА

Их работа как раз и заключается в том, чтобы выяснить мотивы совершённого преступления, восстановив полную картину события по доводам как следствия, так и защиты. Эту прошлогоднюю уголовную историю с перестрелкой в людной части города ангарчане помнят. Всё произошло у кинотеатра «Мирамакс» недалеко от детского сада. Схватились две молодёжные группировки, про таких парней говорят «без царя в голове». Противоборствующие стороны приехали выяснять отношения на машинах, травматическое и охотничье оружие было припасено заранее. Поэтому кулачная потасовка быстро вылилась в стрельбу. В результате один человек был убит.

Две молодёжные группировки приехали выяснять отношения к кинотеатру «Мирамакс», прихватив травматическое и охотничье оружие

Перед Ангарским городским судом предстал Пётр Шевелёв 1988 года рождения, парень холостой и не обременяющий себя работой. Это он выстрелил в свою жертву из убойного карабина «Вепрь-12». Заряд картечи, попавший в живот, грудь и руку, вызвал массивное кровотечение, которое не оставило потерпевшему шансов на жизнь. Подсудимый не знал этого человека, ничего плохого тот ему не сделал. Просто оказался в центре происходящего.

Как объяснял сам Шевелёв, он хотел немного попугать противников, выстрелив в воздух, а точнее «чуть выше роста среднего человека». Получилось так, как получилось. Защита тоже настаивала на причинении смерти по неосторожности. Хотя какая может быть неосторожность, если человек сознательно вытащил из сумки ружьё и выстрелил в ситуации, когда напрямую ему лично никто не угрожал? По этой же причине не могла идти речь о превышении необходимой обороны. Суд по крупицам восстанавливал картину трагедии, опросив немало свидетелей.

Было составлено мнение и о личности подсудимого. По заключению судебно-психиатрической экспертизы, он вполне адекватный человек, без каких-либо хронических психических расстройств. Характеристики на него были представлены положительные. В их числе даже грамоты за спортивные достижения. Но одна секунда, когда палец нажал на курок, решила всё. Впрочем, беда к таким парням подступает постепенно. Выбираются не те жизненные ценности, не те друзья.

По приговору Ангарского городского суда Шевелёв отправился в колонию строгого режима на 9,5 года. Он должен оплатить расходы на погребение и выплатить матери убитого в счёт компенсации морального вреда 800 тысяч рублей. Вот так, погубив чужую судьбу, губят и свою. И ничего нельзя переиграть, вернуть…