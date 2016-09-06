Война за «Победу»

Автор: Мария ПАНАРИНА

Здание ангарской школы олимпийского резерва «Победа» – опорного учреждения по спортивной борьбе в регионе – волей администрации Ангарского городского округа передано другой спортшколе – «Ермаку». Пока руководство «Победы» оспаривает в Арбитражном суде Иркутской области постановление о ликвидации школы, директор «Ермака» строит планы о преобразованиях в учреждении.

Решение о ликвидации школы «Победа» и передаче её здания в собственность «Ермака» принимала комиссия, состоящая из сотрудников администрации городского округа Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

«Молчаливая» ликвидация

О том, что ангарская школа «Победа» воспитала двух олимпийских призёров по вольной борьбе в Рио-де-Жанейро – бронзовую медалистку Екатерину Букину и серебряную медалистку Наталью Воробьёву, – слышали все. Но о том, что эта школа в мае была ликвидирована, долгое время мало кто знал.

В Арбитражном суде Иркутской области 23 августа рассматривался иск о признании незаконным постановления мэра Ангарска Сергея Петрова о ликвидации школы «Победа». Директор учреждения заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта, 13-кратная чемпионка России, 11-кратный призёр чемпионатов Европы и мира Наталья Иванова подала в суд на администрацию городского округа с целью предотвратить ликвидацию «Победы». Суд при­остановил действие постановления о ликвидации, принятого в мае, до вынесения решения. Следующее заседание состоится 14 сентября.

Постановление о ликвидации школы борьбы «Победа» было подписано мэром Ангарского городского округа 24 мая 2016 года. В соответствии с областным законом об образовании необходимо, чтобы решение о ликвидации приняла специальная комиссия, она же должна была оценить последствия закрытия школы. Такая комиссия была создана. В неё вошли шесть сотрудников городской администрации и один представитель школы.

– Но, помимо городских чиновников, о ликвидации должны быть осведомлены общественники, – утверждает юрист, представляющий в суде интересы руководства школы «Победа», Денис Гронский. – Закрытие учреждения предполагает массовое сокращение персонала. Вполне логично известить об этом профсоюзы, но это не было сделано. Важно было сообщить о ликвидации школы федерации спортивной борьбы Иркутской области, потому что школа является опорным учреждением региона по этому направлению. Но федерация была введена в курс дела только после того, как появилось постановление.

Ещё один недостаток работы комиссии, по мнению Гронского, заключается в том, что текст постановления о ликвидации не был опубликован в официальном информационном источнике администрации Ангарского городского округа – «Ангарских ведомостях». Это обязательное условие вступления постановления в силу.

Комиссия обозначила ряд претензий, которые стали основанием для ликвидации «Победы». Среди них неэффективная кредитная политика, в связи с которой возникла задолженность по выплате заработной платы работникам в конце 2015 года; недовольство родителей воспитанников руководством школы; наличие административного персонала на уровне крупной школы и неэффективное управление учреждением, вызывающее многочисленные трудовые споры.

Руководители школы считают, что все обвинения необоснованны. По словам Натальи Ивановой, задолженность зарплаты была искусственно создана работниками администрации. До вынесения решения о ликвидации спортивной школы претензии по этому вопросу не предъявлялись ни к директору, ни к бухгалтерии. От родителей воспитанников руководству не поступали ни устные, ни письменные жалобы. Штат, в который входят 37 человек, утверждён самой администрацией городского округа. В группах начальной подготовки и высшего спортивного мастерства вместе занимаются около 500 спортсменов.

Заслуженный тренер России по вольной борьбе и самбо Валерий Зайцев, воспитавший олимпийских призёров Букину и Воробьёву, пояснил, что на самом деле в школе работает меньше сотрудников, чем установлено типовыми требованиями к школам олимпийского резерва.

Юрист Денис Гронский уточнил, что на его памяти в коллективе был лишь один судебный трудовой спор. «Тогда прогульщика уволили, а он восстанавливался. Ему выплатили 5 тысяч рублей за моральный вред», – рассказал Гронский.

«Победа» «Ермака»

Через несколько дней после судебного заседания в «Победу» пришли представители школы олимпийского резерва «Ермак» и поставили персонал перед фактом, что здание школы борьбы по решению администрации городского округа отныне принадлежит «Ермаку». Валерий Зайцев утверждает, что он отправлял в мэрию несколько запросов, в которых обращался к городским властям с просьбой показать ему постановление о передаче здания, но его письма были проигнорированы.

Директор «Ермака» Александр Леонов подтвердил, что здание «Победы» действительно теперь относится к его школе.

– Я не был готов к решению городской администрации о реорганизации школы до того, как год назад власти городского округа предложили мне принять «Победу». Я согласился, – комментирует Леонов. – Теперь в школе намечаются улучшения. Из кабинетов директора, завучей и бухгалтерии сделаем спортивный зал. Склады, которые сейчас стоят пустыми, мы переоборудуем в раздевалки. Борцовский зал с трибунами приспособим для проведения соревнований: сделаем хорошее освещение, установим музыкальное оборудование. Перемены будут проводиться за счёт «Ермака».

Несмотря на то что действие постановления о ликвидации школы пока приостановлено судом и юридическое лицо ДЮСШОР «Победа» всё ещё существует, директор «Ермака» уже говорит о реформе штата.

– Административный аппарат «Победы» будет сокращён. Тренеры, которые захотят, перейдут ко мне. Структура станет развитой и мобильной. Сейчас для преподавателей не хватает места. Мы откроем новые залы и запустим туда тренеров, – поделился планами Александр Леонов.

Валерий Зайцев опасается, что обещания могут оказаться пустыми и часть тренерского состава останется без работы. Также он переживает из-за того, что с закрытием самой сильной в регионе школы по борьбе упадёт и уровень подготовки спортсменов.

– «Победа» – школа с сорокалетним стажем. Мы начинали с секции самбо и дошли до лучшей школы России. Третью Олимпиаду наши воспитанники приносят медали, – говорит Зайцев. – Невозможно закрыть такое учреждения без неприятных последствий.

Школа олимпийского резерва будет работать в привычном режиме до решения суда. Пока стороны устраивают взаимные родительские собрания и митинги. Так, 30 августа во Дворце творчества детей и молодёжи состоялось расширенное собрание родителей воспитанников ДЮСШОР «Победа». По информации пресс-службы мэрии Ангарского городского округа, на ней присутствовали министр спорта Иркутской области Илья Резник, представители ангарской мэрии, тренеры и выпускники разных лет. Они единогласно проголосовали за то, чтобы ликвидировать школу, а здание передать «Ермаку».

На следующий день противная сторона провела пикет, на котором собрались родители, воспитанники и сотрудники, не соглас­ные с действиями администрации. Кроме того, они заявили, что на предыдущее собрание они приглашены не были. Валерий Зайцев уверяет, что пикет не был ответом родительскому собранию, проведённому во Дворце творчества.