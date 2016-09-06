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Конкурент: 06 сентября 2016

Общество

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Катя Гаврилова, 14 лет, сахарный диабет 1 типа, требуется инсулиновая помпа и расходные материалы к ней 196 615 руб.

 № 1 из 1

Внимание! Цена помпы и расходных материалов – 209 115 руб. 14 515 руб. собрали читатели Русфонда. 

Не хватает 194 600  руб.

Дочка заболела три года назад, после смерти мамы. Сильно похудела, постоянно хотела пить. Когда взяли кровь на анализ, Катю сразу направили в больницу. Уровень сахара оказался в три раза выше нормы, и дочке поставили диагноз «диа­бет». В это трудно было поверить, ведь Катя росла здоровой, редко болела. А теперь болеет очень тяжело. Справиться со скачками сахара никак не удаётся, Катя несколько раз оказывалась в больнице, у девочки развиваются осложнения: ухудшается зрение, страдают печень, поджелудочная железа. Эндокринолог настоятельно рекомендует установить Кате инсулиновую помпу. Но на помпу по квоте очень большая очередь. А купить её у меня нет возможности. Прошу, помогите! 

Юрий Гаврилов, Иркутск, Иркутская область.

Заведующая отделением эндокринологии Иркутской государственной областной детской клинической больницы Ольга Дик: «Катя очень тяжело переносит болезнь, из-за сильных перепадов уровня сахара развиваются осложнения. Единственная возможность компенсировать диабет и держать сахар под контролем – это помповая инсулинотерапия».

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