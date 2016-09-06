Альберту Хадаханову оплачен слуховой аппарат

Автор: Татьяна ЛОБАНОВА

13 июля на сайте Русфонда, в газете «Восточно-Сибирская правда» и в эфире ГТРК «Иркутск» мы рассказали историю четырёхлетнего Альберта Хадаханова из Осинского района («Открой мне ухо!», Татьяна Лобанова). У мальчика врождённый порок развития правого уха: заращён слуховой проход, не сформирована ушная раковина, справа практически отсутствует слух. Альберту необходим слуховой аппарат костной проводимости, который поможет мальчику компенсировать плохой слух. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию речи и активизации общего развития мальчика. Но у родителей Альберта нет возможности оплатить аппарат. Рады сообщить, что вся необходимая сумма (552 616 руб.) собрана. Прасковья, мама Альберта, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

И вот ещё новости.

160 наших читателей, 7847 телезрителей ГТРК «Иркутск» и медиахолдинга «АС Байкал ТВ» оказали исчерпывающую помощь (1 569 654 руб.) пяти тяжелобольным детям – очередникам иркутского бюро Русфонда.

Оплачены: окклюдер для операции по поводу врождённого порока сердца Дане Кошбаеву (2 года, 449 780 руб., Иркутск); лечение детского церебрального паралича Святославу Дюжеву (9 лет, ­199 620 руб., г. Братск); расходные материалы к инсулиновой помпе Маше Вторушиной (10 лет, 136 157 руб., г. Усолье-Сибирское); операция Вирсавии Порошиной (6 мес., 217 424 руб., Иркутск).

Помогли: ВикиХ, Сергей Вадимович Бергер (оба из Германии), Елена Бидагаева (Чехия), Юлия Д. (Забайкальский край), Дмитрий Владимирович Кузнецов (Липецкая обл.), Алевтина, Мария З. (Пермский край), Lidiya (Приморский край), Кира (Ростовская обл.), Ольга (Самарская обл.), аноним (Свердловская обл.), Елена (Тамбовская обл.), Галина Ефремова (Хабаровский край), Галина Маликовна Штым (Ханты-Мансийский АО), Андрей Афанасьев (Санкт-Петербург), Алексей, Б, Викторович, Дмитрий, Ирина Зайнутдинова, Светлана Дудоладова, Юлия, Юлия AnyEgo (все из Москвы), Алексей, Александра, Александрович, Ана­стасия, Анастасия Горчакова, Анна, В.О. Понамарчук, Виктория, Елена, Илья Егоров, Константин, Н.Ю., Наталья Литюмина, Саша, две Тать­яны, Татьяна Луцик, Татьяна П., две Юлии, Buntova, Lidiya, Vist_38 (все из Иркутской обл.). Спасибо!