+ добавить комментарий

Нагрузка на сердце

15-летнюю Саяну Чимбуеву спасет эндоваскулярная операция

Из письма Баирмы Чимбуевой, мамы Саяны: «Проблем со здоровьем у дочки не было, даже простужалась она нечасто. Поэтому, когда полтора года назад врач сказал, что у Саяны с сердцем что-то не так, я сначала даже не поверила. Сделали кардиограмму, УЗИ. Оказалось, что у дочки порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Нам дали направление в больницу в Иркутске, там подтвердили диагноз. Дочке рекомендовали уменьшить физические нагрузки и приехать на повторное обследование через год.

Но уже через полгода самочувствие Саяны ухудшилось: она стала жаловаться на слабость, часто простужалась. Мы приехали на консультацию. И выяснилось, что дефект увеличивается, развивается сердечная недостаточность. Надо срочно оперировать, заключили врачи. Провести операцию можно эндоваскулярным способом, не делая разреза грудной клетки. Закроют дефект с по­мощью специального устройства – окклюдера. Саму операцию проведут по квоте, но надо оплатить окклюдер. А нам нужную сумму не собрать, у нас пятеро детей. Муж работает водителем, живём на его небольшую зарплату. Помогите, пожалуйста!»

Заведующий отделением кардиохирургии Иркутской областной клинической больницы Владимир Медведев: «Сердце Саяны работает с перегрузкой, у девочки уже сердечная недостаточность первой степени. Требуется как можно скорее провести эндоваскулярное закрытие дефекта с применением окклюдера. После операции девочка сможет вести нормальный образ жизни».

Цена окклюдера 449 780 руб. 52 062 руб. собрали читатели Русфонда. Не хватает 397 718 руб.