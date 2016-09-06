Иркутское бюро Русфонда приняло участие в велозаезде

Автор: Татьяна Лобанова

Иркутское бюро Русфонда впервые приняло участие в массовом велозаезде, который прошёл в Иркутске 20 августа. Традиционный, уже 10-й по счёту, заезд собрал почти четыре тысячи человек. Трасса протяжённостью восемь километров была проложена по центральным городским улицам, где на время перекрыли автомобильное движение. Русфондовцы успешно преодолели предложенный путь, несмотря на отсутствие опыта заездов на такие длинные дистанции. Тем самым выразив общее «Да!» здоровому образу жизни и привлекая внимание городских властей к вопросу создания велосипедной инфраструктуры.

Автор фото: Валерия Алтарева

Как рассказала руководитель бюро Татьяна Козьмина, она обсуждала с организаторами идею участия в велозаезде и подопечных Русфонда. Ведь среди них много активных ребят, которые любят велосипедные прогулки, они с удовольствием прокатились бы по улицам города. Но пока формат события не предусматривает групповое участие детей. Возможно, его получится организовать в следующем году.