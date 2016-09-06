О Русфонде

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов со­временной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действует 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фанд­райзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 98 региональных партнёрских СМИ.

С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на «Первом», с 2013 года парт­нёрами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

Только в 2015 году более 6 млн телезрителей и читателей Русфонда помогли 2596 детям из России и СНГ, собрав и пожертвовав свыше 1,578 млрд рублей. В 2016 году (по данным на 2 сентября) собрано 1 016 575 394 рублей, помощь получили 1 464 ребёнка. Для помощи детям Иркутской области собрано 9 900 644 рублей.

За 19 лет частные лица и компании пожерт­вовали в Русфонд свыше 8,479 млрд рублей, на эти деньги возвращено здоровье более чем 15 тысячам детей. Серьёзную поддержку получили сотни многодетных и приёмных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 100 семьям пострадавших в Беслане.

Фонд – лауреат национальной премии «Серебряный лучник», награждён памятным знаком «Милосердие» № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда Лев Амбиндер – член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Дополнительную информацию о Русфонде можно найти на rusfond.ru.

Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,

ИНН 7743089883,

КПП 774301001,

р/с 40703810700001449489

в АО «Райффайзенбанк», г. Москва, к/с 30101810200000000700,

БИК 044525700.

Назначение платежа: Пожертвование на лечение фамилия и имя ребенка. НДС не облагается.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru;

e-mail: irk_rusfond@mail.ru;

rusfond@rusfond.ru.

Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплатный, благотворительная линия МТС), факс (495) 926-35-63;

в Иркутске 8-924-702-03-22, руководитель бюро Русфонда Татьяна Козьмина.