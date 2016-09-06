Марк Сомеройнен, 2 года, детский церебральный паралич, задержка психоречевого развития, требуется лечение. 198 120 руб.

Внимание! Цена лечения 199 620 руб. 2800 руб. собрали читатели Русфонда. Не хватает 196 820 руб.

На второй день жизни сын начал задыхаться, посинел, впал в кому. Врачам удалось его вывести из этого состояния лишь через три дня. Когда Марку стало немного лучше, нас перевели в перинатальный центр в Иркутск, провели тщательное обследование. В результате у сына обнаружили поражение центральной нервной системы. Через месяц нас выписали домой. Марк был вялым, плохо ел, отставал в развитии. В год ему поставили диагноз «детский церебральный паралич». Я активно занялась его реабилитацией. И сейчас Марк может сидеть с поддержкой, начал ходить, держась за руки, узнаёт близких. Но не говорит. Нам надо продолжить лечение, чтобы сын научился уверенно ходить, начал говорить. Я узнала, что в мос­ковском Институте медицинских технологий (ИМТ) успешно лечат детей с подобными диагнозами, обратилась туда. Мне ответили, что готовы принять Марка. Но оплатить лечение я не могу – одна воспитываю сына, живём на социальные выплаты. Помогите нам, пожалуйста!

Любовь Сомеройнен, г. Шелехов, Иркутская область.

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Марку требуется госпитализация для восстановительного лечения. Необходимо снизить тонус мышц мальчика, научить его сидеть без опоры и ходить без поддержки, развить речь и улучшить координацию движений».