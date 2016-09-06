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Конкурент: 06 сентября 2016

Общество

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Марк Сомеройнен, 2 года, детский церебральный паралич, задержка психоречевого развития, требуется лечение. 198 120 руб.

Внимание!  Цена лечения 199 620 руб.  2800 руб. собрали читатели Русфонда. Не хватает 196 820 руб.

 № 1 из 1

На второй день жизни сын начал задыхаться, посинел, впал в кому. Врачам удалось его вывести из этого состояния лишь через три дня. Когда Марку стало немного лучше, нас перевели в перинатальный центр в Иркутск, провели тщательное обследование. В результате у сына обнаружили поражение центральной нервной системы. Через месяц нас выписали домой. Марк был вялым, плохо ел, отставал в развитии. В год ему поставили диагноз «детский церебральный паралич». Я активно занялась его реабилитацией. И сейчас Марк может сидеть с поддержкой, начал ходить, держась за руки, узнаёт близких. Но не говорит. Нам надо продолжить лечение, чтобы сын научился уверенно ходить, начал говорить. Я узнала, что в мос­ковском  Институте медицинских технологий (ИМТ) успешно лечат детей с подобными диагнозами, обратилась туда. Мне ответили, что готовы принять Марка. Но оплатить лечение я не могу – одна воспитываю сына, живём на социальные выплаты. Помогите нам, пожалуйста!

Любовь Сомеройнен, г. Шелехов, Иркутская область.

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Марку требуется госпитализация для восстановительного лечения. Необходимо снизить тонус мышц мальчика, научить его сидеть без опоры и ходить без поддержки, развить речь и улучшить координацию движений».

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