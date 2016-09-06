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Иркутский репортер: 06 сентября 2016

Общество

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Этот день в истории

1882 год

С 12 сентября на восточном горизонте стала видима комета с замечательно длинным хвостом молочного цвета, обращённым вверх в диагональном положении. Верхний конец хвоста имеет склонение к югу. Восход кометы около 4 часов утра, движение её к югу.

Сентябрь. Дождь со снегом 5, 6, 7, 9, 21-го выпало снега более вершка.

1888 год

9 сентября. Дума решила заготовить 100 000 пудов муки для продажи бедным жителям города. Предлагаемую В. Литвинцевым сломку мещанского гостиного двора отклонила.

1889 год

9 сентября в домовой Крестовой церкви происходило наречение ректора Иркутской духовной семинарии архимандрита Агафангела во епископа Киренского, второго викария Иркутского, а 10 сентября в Вознесенском монастыре совершена хиротония. Сын протоиерея Александр Лаврентьевич Преображенский учился в Тульской духовной семинарии, в 1881 году окончил курс наук в Московской духовной академии со степенью кандидата богословия и определён на должность учителя латинского языка в Раненбургское духовное училище. Вступил в брак, но жена через 11 месяцев скончалась. В марте 1885-м пострижен в монашество, в 1886-м назначен инспектором Томской духовной семинарии с возведением в сан игумена, а в 1888-м определён ректором в Иркутскую духовную семинарию с возведением в сан архимандрита.

1891 год

9 сентября возвратились в Иркутск геолог Иркутского горного управления В.А. Обручев и препаратор Географ[ического] отдела А.И. Кириллов из летней командировки на Олёкминско-Витимские прииски. Продолжая геологическое исследование Олёкминско-Витимской горной страны, начатое в 1890 году, Обручев посетил прииски северной и восточной частей Олёкминской золотоносной системы по рекам Хомолхо, Угахан, Кадаликан, Кадали, Жуя, Багаланнах, Бульгукта, Молво, Валюкта, Малый Патом, Таймендра, Топода и Кевакта и старый приисковый тракт с Угахана на Крестовскую резиденцию на р. Лене. Кроме того, в мае по пути на прииски были осмотрены береговые обнажения Лены на протяжении между Жигаловом и Витимском. Исследователем собрана обширная коллекция горных пород и наносов и снято много фотографических видов наиболее интересных местностей, утёсов и обнажений. 

А.И. Кириллов собрал для музея Геогр. общества представителей флоры и фауны долины Лены и Олёкминско-Витимской горной страны – несколько десятков шкурок птиц и млекопитающих, около 20 пресмыкающихся и земноводных, несколько сот насекомых и гербарий в 200 экземпляров. Из этой коллекции более замечательны чёрная утка с оранжевым клювом, застреленная на Лене, и вид кулика, обитающего на пустынных безлесных вершинах гольцов Олёкминско-Витимской горной страны, фауна которой в общем гораздо беднее фауны окрестностей Иркутска или Тункинской долины. Только по долинам больших рек, например Витима, Ваги, Большего и Малого Патома, растительность обильнее и в зелёных чащах можно встретить различных птиц. Прочие же пространства в большинстве случаев представляют лесную пустыню. Дно долин и склоны гор покрыты чахлой лиственницей и различными мхами, обширные болота чередуются с камедистыми осыпями, и удручающее безмолвие пустыни редко нарушается криком птицы или жужжанием насекомого.

1897 год

10 сентября разосланы горожанам избирательные списки для выбора гласных на четырёхлетие с 1898 по 1901 г. Всего 1360 избирателей, тогда как в 1892 г. их было всего только 819 человек.

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