Трагический маршрут

. Об этом в пятницу сообщил начальник управления транспорта администрации города Иркутска Евгений Владимирский. По его словам, эта мера позволит предотвратить сход автотранспорта за пределы проезжей части на данном участке дороги. Также Евгений Владимирский сообщил, что все пассажиры рейсового автобуса, попавшего в аварию 1 сентября, были застрахованы в соответствии с федеральным законом. Для получения страховой выплаты всем пострадавшим необходимо обратиться в страховую компанию СОГАЗ.

1 сентября пассажирский автобус № 37, следовавший от Центрального рынка до микрорайона Ново-Ленино , врезался в рекламную конструкцию. В результате аварии пострадало несколько человек. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям).

Водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и допустил столкновение с рекламной конструкцией, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Четверых детей и 11 взрослых доставили в медицинские учреждения после ДТП с автобусом №37 в Иркутске, сообщили на следующий после аварии день в министерстве здравоохранения Иркутской области.