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181 объект

улично-дорожной сети ремонтируют в Иркутске.

116 из них находятся в высокой степени готовности, передаёт пресс-служба администрации города со ссылкой на начальника департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Михаила Малыхина.

– Для качественных работ необходимо дождаться понижения уровня грунтовых вод, как только погода улучшится, работы на данных объектах будут завершены в кратчайшие сроки, – подчеркнул Михаил Малыхин.

Ремонтные дорожные работы в Иркутске возобновятся после прекращения дождей. По словам председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгения Дрокова, после установления ясной погоды работы по укладке основного дорожного полотна Старокузьмихинской развязки и одного из съездов Покровской будут завершены в течение трёх суток.

Для готовности этих объектов необходимо уложить асфальтобетон на проезжей части, установить тротуары и нанести дорожную разметку. На магистральных улицах будет продолжена работа по фрезерованию и укладке асфальта. Все работы на магистралях будут проводиться преимущественно в ночное время, чтобы не создавать неудобства иркутянам.

146 процентов

осадков от месячной нормы – 73 миллиметра – выпало в Иркутске со 2 сентября до 8 часов 5 сентября.

В Иркутске введён режим повышенной готовности в связи с длительными дождями. Такое решение принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям 5 сентября. По словам заместителя мэра, главы Правобережного округа Юлии Гординой, зафиксированы подтопления грунтовыми водами в садоводствах «Родник», «Просвещение», «Восток», в районах улиц Фабричной, Скушникова. На местах подтопления на случай ухудшения ситуации дежурят экипажи аварийно-спасательной службы города. На базе школы № 66 развёрнут пункт временного размещения.

С 6 до 11 сентября прогнозируется погода преимущественно без осадков.

Как сообщил директор МКУ «Безопасный город» Виталий Гавриков, сейчас фиксируются подтопления грунтовыми водами. Угрозы разлива рек пока нет. Силами аварийно-спасательной службы проводится постоянное патрулирование мест возможного подтопления. Это район Плишкинского тракта, предместье Рабочее, посёлок Кирова.

Для отработки механизма взаимодействия со всеми заинтересованными структурами в ходе ликвидации ЧС сегодня в администрации города были проведены командно-штабные учения с развёртыванием оперативного штаба на месте предполагаемого ЧС на берегу реки Ушаковки. В ходе учений был проведён анализ совместной работы спасательных служб в ходе ликвидаций последствий паводка в августе этого года. Как пояснил начальник службы ГО и ЧС МКУ «Безопасный город» Александр Тройнин, цель учений – отработать до автоматизма алгоритм действий всех служб при наступлении ЧС, чтобы помощь до людей доходила как можно быстрее.